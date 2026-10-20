Женщина смотрит на банковскую карту. Фото: Pexels

Многие предприниматели полагают, что перечислять все свои поступления, независимо от суммы, на один счет — обычная практика, ведь все данные есть в системе. Главное — правильно отразить это в декларации. Однако для предпринимателей всё же существует лимит, за пределы которого выходить нельзя. Мало того, что счет заблокируют, так ещё и налоговая заинтересуется.

Об этом сообщает 24 канал, передают Новини.LIVE.

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Когда у налоговой и финмониторинга возникнут вопросы

Сам по себе уже облагаемый налогом перевод средств между счетами ФЛП повторно облагаться налогом не должен. Однако если предприниматель пополняет счет из собственных средств — здесь уже заинтересуется финмониторинг. И дело может быть далеко не в сумме пополнения. Если не предоставить банку четкие объяснения относительно происхождения средств, счет могут заблокировать.

Поэтому перед пополнением карты следует четко указывать назначение платежа, не принимать оплату за услуги на личные счета и всегда иметь под рукой подтверждающие документы, доказывающие происхождение средств.

С какой суммы банк заинтересуется переводом

Здесь фиксированной суммы не существует, ведь всё зависит от поведения того, кто переводит средства. Если операция окажется "необычной и нетипичной" с точки зрения сотрудника банка, то перевод задержат. Отправителю же зададут дополнительные вопросы.

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Нетипичное поведение может расцениваться как:

отправитель все время осуществлял переводы средств в пределах 30 000 — 35 000 гривен раз в 2 недели. За последние несколько дней сумма перевода составляет 60 000 гривен;

небольшие суммы перевода (500–1 000 гривен) от разных людей, но с периодичностью в 1–2 часа.

Такие действия могут быть расценены как деятельность так называемых "дропов". В сентябре 2026 года был принят законопроект № 16013, в котором за это предусмотрен значительный штраф или даже уголовная ответственность.

Какую сумму желательно не превышать при переводе средств

В Украине действуют фиксированные лимиты на переводы между картами, установленные Национальным банком Украины. Например, сумма перевода с карты на карту (P2P-платеж) не должна превышать 150 000 гривен в месяц.

Однако ограничения НБУ не распространяются на:

переводов по IBAN,

переводов между собственными счетами в одном банке (иногда может применяться ограничение, если владелец не является получателем средств)

Если сумма большая и даже немного не дотягивает до предела в 150 000 гривен, лучше узнать в своём банке все правила, чтобы безопасно и без лишних хлопот осуществить перевод или платеж.

С чем еще стоит ознакомиться

Недавно Новини.LIVE сообщали о важном сроке до 20 октября для индивидуальных предпринимателей. Предпринимателям стоит отметить в календаре каждое 19-е число, ведь это последний день, после которого истекает срок уплаты единого социального взноса (ЕСВ). За третий квартал 2026 года сумма платежа составляет 5 707,02 гривны.

Также Новини.LIVE рассказывали, кто и когда должен отчитываться перед налоговой в 2026 году. Некоторые полагают, что это касается только индивидуальных предпринимателей. Однако такими лицами могут быть и граждане, доходы которых подлежат декларированию.