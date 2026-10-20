Жінка дивиться на банківську картку. Фото: Pexels

Багато підприємців припускаються думки, що надсилати всі свої надходження будь-якої суми на один рахунок — звичайна практика, адже всі дані в системі є. Головне — правильно відобразити в декларації. Проте для підприємців все ж існує ліміт, за який виходити не можна. Крім того, що заблокують рахунок, так ще й зацікавиться податкова.

Про це повідомляє 24 канал, передають Новини.LIVE.

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Коли у податкової та фінмоніторингу виникнуть питання

Сам по собі вже оподаткований переказ коштів між рахунками ФОПа повторно сплачувати податок не потрібно. Проте якщо підприємець поповнює рахунок з власних коштів — тут вже зацікавиться фінмоніторинг. І справа може бути далеко не в сумі поповнення. Якщо не надати чіткі пояснення банку стосовно походження коштів, рахунок можуть заблокувати.

Тому перед поповненням картки слід чітко вказувати призначення платежу, не приймати оплату за послуги на особисті рахунки та завжди мати під рукою підтверджуючі документи, що доводять походження коштів.

Від якої суми банк зацікавиться переказом

Тут фіксованої суми не існує, адже залежить все від поведінки того, хто пересилає кошти. Якщо операція виявиться "незвичною та нетиповою" на погляд працівника банку, то переказ затримують. Відправнику ж висунуть додаткові питання.

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Нетипова поведінка може розцінюватись як:

відправник весь час робив переказ коштів у межах 30 000 — 35 000 гривень раз на 2 тижні. За останні декілька днів сума переказу становить 60 000 гривень;

менші суми переказу (500 — 1 000 гривень), від різних людей, але з періодичністю в 1-2 години.

Такі дії можуть розрізнити як діяльність так званих "дропів". У вересні 2026 року ухвалили законопроєкт № 16013, де за це передбачена чимала сума штрафу або навіть кримінальна відповідальність.

Яку суму бажано не варто перетинати при переказі коштів

В Україні діють фіксовані ліміти на перекази між картками, встановлені Національним банком України. Наприклад, сума переказу з картки на картку (Р2Р-платіж) не має перевищувати 150 000 гривень на місяць.

Проте обмеження НБУ не стосуються:

переказів IBAN,

переказів між власними рахунками в одному банку (іноді може застосуватись обмеження, якщо власник не виявиться отримувачем коштів)

Якщо сума велика і навіть трохи не доходить до межі в 150 000 гривень, краще дізнатись у своєму банку всі правила, аби безпечно та без зайвих клопотів здійснити переказ або платіж.

З чим ще варто ознайомитись

Нещодавно Новини.LIVE повідомляли про важливий дедлайн до 20 жовтня для ФОПів. Підприємцям варто відмітити в календарі кожне 19 число, адже це остання дата, після якої спливає термін зі сплатою єдиного соціального внеску (ЄСВ). За третій квартал 2026 року сума оплати становить 5 707,02 гривні.

Також Новини.LIVE розповідали, хто і коли має звітувати перед податковою у 2026 році. Деякі припускаються думки, що це стосується лише ФОПів. Проте такими особами можуть бути і громадяни, чиї доходи підлягають декларуванню.