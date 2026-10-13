Строк подання декларації ФОП у 2026 році: хто має звітувати

Дівчина за ноутбуком. Фото: УНІАН

Для одних платників податків пропущений дедлайн може стати наслідком звичайної помилки з датами. У 2026 році строки подання декларації відрізняються залежно від того, чи працює ФОП, припинив діяльність або взагалі належить до іншої категорії декларантів. Є й випадки, коли чекати завершення стандартної кампанії не можна — зокрема, перед виїздом з України на постійне місце проживання.

Сайт Новини.LIVE дізнавався, які дати варто позначити в календарі та кому потрібно звітувати вже за особливими правилами.

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Головний дедлайн для ФОП

Підприємці, які працюють на загальній системі оподаткування, подають декларацію про майновий стан і доходи за попередній рік. За доходи, отримані у 2025 році, декларацію у 2026 році потрібно було подати до 30 квітня. Для підприємців, які перебувають на спрощеній системі оподаткування, діють інші правила звітності.

Закриття ФОП змінює строк звітування

Підприємцю, який припинив діяльність, не потрібно чекати завершення загальної річної деклараційної кампанії. Якщо припинення підприємницької діяльності було зареєстроване протягом певного місяця, декларацію потрібно подати протягом 20 календарних днів після закінчення цього місяця. В такій ситуації строк відраховується не від кінця року, а від місяця, у якому було офіційно зареєстровано припинення діяльності.

Хто ще має звітувати у 2026 році

Декларацію про майновий стан і доходи подають не лише ФОП на загальній системі.

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У 2026 році вона також стосується:

громадян, які отримували доходи, що підлягають декларуванню;

контролерів контрольованих іноземних компаній;

осіб, які провадять незалежну професійну діяльність.

Виїзд за кордон: є окремий дедлайн

Громадяни, які виїжджають з України на постійне місце проживання, також мають подати декларацію у спеціальний строк. Зробити це потрібно не пізніше ніж за 60 календарних днів до виїзду. У цьому випадку дата подання залежить не від завершення річної деклараційної кампанії, а від запланованого виїзду.

Хто може скористатись правом на податкову знижку

Є й інша ситуація, коли декларацію можна подати добровільно. Це стосується громадян, які хочуть скористатися правом на податкову знижку за витратами, понесеними у 2025 році. Документи для отримання податкової знижки можна подати до 31 грудня 2026 року включно.

Якщо дедлайн випадає на вихідний

Якщо останній день подання декларації припадає на вихідний або святковий день, граничний строк переноситься на наступний операційний день. Тому перед поданням звітності варто перевіряти не тільки загальне правило, а й конкретну календарну дату, яка діє для вашої ситуації.

З чим ще варто ознайомитись

Нещодавно Новини.LIVE розповідали, чи потрібно сплачувати податки з отриманого майна після розлучення. Йдеться не лише про квартиру чи автомобіль, а й про кошти та інше майно, набуте під час шлюбу. Водночас сам факт отримання такого майна після поділу створює купу питань.

Також Новини.LIVE повідомляли, які штрафи загрожують за незадекларований дохід. Українці, які у 2026 році отримують гроші не від податкового агента, можуть мати обов’язок самостійно задекларувати такі доходи. Це стосується, зокрема, репетиторів, людей, які здають майно в оренду фізособам, отримують іноземні доходи або інші кошти, з яких податок не утримувався.