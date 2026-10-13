Сроки подачи декларации ФЛП в 2026 году: кто обязан подавать отчетность

Девушка за ноутбуком. Фото: УНИАН

Для некоторых налогоплательщиков пропуск срока может стать следствием обычной ошибки с датами. В 2026 году сроки подачи декларации различаются в зависимости от того, ведет ли ФЛП деятельность, прекратил ли он деятельность или вообще относится к другой категории декларантов. Есть и случаи, когда ждать завершения стандартной кампании нельзя — в частности, перед выездом из Украины на постоянное место жительства.

Сайт Новини.LIVE выяснил, какие даты стоит отметить в календаре и кому необходимо подавать отчетность уже по особым правилам.

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Главный дедлайн для ФЛП

Предприниматели, работающие по общей системе налогообложения, подают декларацию об имущественном положении и доходах за предыдущий год. По доходам, полученным в 2025 году, декларацию в 2026 году нужно было подать до 30 апреля. Для предпринимателей, находящихся на упрощенной системе налогообложения, действуют другие правила отчетности.

Закрытие ФЛП меняет срок подачи отчетности

Предпринимателю, прекратившему деятельность, не нужно ждать завершения общей годовой декларационной кампании. Если прекращение предпринимательской деятельности было зарегистрировано в течение определенного месяца, декларацию необходимо подать в течение 20 календарных дней после окончания этого месяца. В такой ситуации срок отсчитывается не от конца года, а от месяца, в котором было официально зарегистрировано прекращение деятельности.

Кто ещё должен подавать отчёты в 2026 году

Декларацию об имущественном положении и доходах подают не только ФЛП, работающие по общей системе.

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В 2026 году она также касается:

граждан, получавших доходы, подлежащие декларированию;

контролеров контролируемых иностранных компаний;

лиц, осуществляющих независимую профессиональную деятельность.

Выезд за границу: существует отдельный крайний срок

Граждане, выезжающие из Украины на постоянное место жительства, также должны подать декларацию в специальный срок. Сделать это нужно не позднее чем за 60 календарных дней до выезда. В этом случае дата подачи зависит не от завершения годовой декларационной кампании, а от запланированного выезда.

Кто может воспользоваться правом на налоговую скидку

Есть и другая ситуация, когда декларацию можно подать добровольно. Это касается граждан, которые хотят воспользоваться правом на налоговую скидку по расходам, понесенным в 2025 году. Документы для получения налоговой скидки можно подать до 31 декабря 2026 года включительно.

Если крайний срок выпадает на выходной

Если последний день подачи декларации приходится на выходной или праздничный день, крайний срок переносится на следующий рабочий день. Поэтому перед подачей отчетности стоит проверять не только общее правило, но и конкретную календарную дату, действующую в вашей ситуации.

С чем еще стоит ознакомиться

Недавно Новини.LIVE рассказывали, нужно ли платить налоги с полученного имущества после развода. Речь идет не только о квартире или автомобиле, но и о средствах и другом имуществе, приобретенном во время брака. В то же время сам факт получения такого имущества после раздела вызывает массу вопросов.

Также Новини.LIVE сообщали, какие штрафы грозят за незадекларированный доход. Украинцы, которые в 2026 году получают деньги не от налогового агента, могут быть обязаны самостоятельно задекларировать такие доходы. Это касается, в частности, репетиторов, людей, сдающих имущество в аренду физическим лицам, получающих иностранные доходы или другие средства, с которых налог не удерживался.