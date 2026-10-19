Жінка ФОП читає документи. Фото: Macnific

Українським підприємцям варто поквапитися зі сплатою єдиного соціального внеску, адже 19 жовтня останній день, коли ФОП можуть внести кошти за третій квартал 2026 року. Але є нюанс: гроші, які сплачувалися протягом року, можуть відображатися в податковому кабінеті як переплата. Є також особливість для тих, хто відкрив ФОП лише наприкінці кварталу.

Про ці нюанси розповідає Новини.LIVE з посиланням на Державну податкову службу України.

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Скільки ЄСВ потрібно сплатити

За третій квартал 2026 року сума ЄСВ становить 5 707,02 гривні. За законом сплатити їх треба до 20 числа місяця, що настає після завершення кварталу. Якщо підприємець працював увесь 2026 рік та сплачував внески за кожен місяць, то за три квартали загальна сума має бути не менше 17 121,06 гривні.

Чому податкова показує переплату

Підприємці можуть помітити, що після сплати ЄСВ гроші залишаються на рахунку в податковій у графі "Надміру сплачені суми". Це пов'язано з особливостями податкового обліку.

Протягом року платежі накопичуються як переплата, а остаточно їх списують після подання річної звітності. Тому, навіть якщо ФОП вчасно перерахував ЄСВ за всі три квартали, кошти можуть залишатися в переплаті до початку 2027 року і це не є помилкою.

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Скільки платити, якщо ФОП відкрили посеред кварталу

Новим підприємцям потрібно враховувати дату початку своєї діяльності. Наприклад, якщо людина відкрила ФОП на єдиному податку у вересні, їй не потрібно сплачувати ЄСВ за липень і серпень. У такому випадку внесок нараховується лише за вересень — 1 902,34 гривні. Тож сума платежу залежить від того, скільки місяців відпрацьовано у звітному кварталі.

Які ще податки треба сплачувати

Також 20 жовтня спливає термін щомісячних платежів для підприємців першої та другої груп. ФОПи першої групи мають перерахувати 332,80 гривні єдиного податку, а другої — 1 729,40 гривні. Крім того, обидві групи сплачують військовий збір у розмірі 864,70 гривні. Водночас для підприємців на територіях ведення бойових дій ці платежі є добровільними.

У листопаді на ФОПів чекають нові податкові строки. До 9 листопада підприємці зі ставкою 5% мають подати декларацію за дев'ять місяців 2026 року, а до 19 листопада — сплатити 5% єдиного податку та 1% військового збору за третій квартал. Окремі обов'язки є й у тих, хто має найманих працівників: до 9 листопада потрібно подати об'єднаний звіт за третій квартал і звіт щодо внеску на підтримку працевлаштування людей з інвалідністю за перші три квартали.

Раніше Новини.LIVE розповідали про нові правила для підприємців ВПО. З 22 жовтня вони зможуть реєструвати ФОП за місцем проживання після переміщення, а не за старою адресою. Зміни також охоплять створення юридичних осіб і реєстрацію незалежної професійної діяльності.

Також Новини.LIVE писали про строки подання податкової декларації. Для ФОП на загальній системі, підприємців після закриття бізнесу та тих, хто виїжджає за кордон, передбачені різні дедлайни. Громадяни, які хочуть отримати податкову знижку за витратами 2025 року, мають подати документи до кінця грудня 2026-го.