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Головна Економіка Податкові дедлайни для ФОПів: які дати не можна пропустити у жовтні й листопаді

Податкові дедлайни для ФОПів: які дати не можна пропустити у жовтні й листопаді

Ua ru
15 жовтня 2026 13:06
ЄСВ, єдиний податок і військовий збір: календар платежів для ФОПів на осінь 2026 року
Жінка за ноутбуком з калькулятором в руках. Фото: Pexels

Українським ФОПам варто перевірити календар податкових платежів і звітності на жовтень та листопад 2026 року. До 19 жовтня підприємцям потрібно сплатити ЄСВ за третій квартал, а до 20 жовтня — єдиний податок і військовий збір для першої та другої груп. У листопаді на підприємців також чекають терміни подання звітів і сплати податків для третьої групи.

Про найближчі граничні терміни сплати податків у жовтні 2026 року нагадав підприємцям податковий консультант Михайло Смокович, передають Новини.LIVE

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Які податки потрібно сплатити у жовтні

Насамперед це стосується єдиного соціального внеску, єдиного податку та військового збору.

До 19 жовтня усі ФОПи мають сплатити ЄСВ за третій квартал 2026 року. Сума внеску становить 5 707,02 грн.

До 20 жовтня підприємцям першої та другої груп потрібно сплатити щомісячні платежі:

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  • ФОПи 1 групи — єдиний податок за жовтень у розмірі 332,80 грн;
  • ФОПи 2 групи — єдиний податок за жовтень у розмірі 1 729,40 грн;
  • ФОПи 1 та 2 груп — військовий збір за жовтень у розмірі 864,70 грн.

Водночас для підприємців, зареєстрованих на територіях ведення бойових дій, сплата єдиного податку та військового збору добровільна.

Яку звітність ФОПам потрібно подати у листопаді

Окремі строки у листопаді стосуються підприємців, які використовують найману працю або виплачують доходи фізичним особам та іншим ФОПам.

До 9 листопада підприємцям, які мають найманих працівників, потрібно подати:

  • податковий розрахунок (об'єднаний звіт) за третій квартал;
  • звіт про нарахування, обчислення та сплату внеску на підтримку працевлаштування осіб з інвалідністю за перший, другий і третій квартали 2026 року.

ФОПи, які звітують про виплати фізичним особам та іншим підприємцям, мають подати податковий розрахунок за третій квартал із додатком 4ДФ.

Коли ФОПам третьої групи сплачувати податки

Для підприємців третьої групи основні терміни сплати податків і подання декларації припадають на листопад:

  • до 9 листопада — подати декларацію платника єдиного податку за дев'ять місяців 2026 року для ФОП зі ставкою 5%;
  • до 19 листопада — сплатити єдиний податок за третій квартал за ставкою 5%;
  • до 19 листопада — сплатити військовий збір за третій квартал за ставкою 1%.

Підприємцям варто заздалегідь перевірити свої податкові зобов'язання та не відкладати платежі на останній день.

Податковий консультант радить здійснювати платежі через банк. За його словами, це дає змогу зберігати історію сплат, а кошти зараховуються в день проведення платежу.

Раніше Новини.LIVE розповідали, як змінилася процедура реєстрації ФОП для ВПО. Вже з жовтня не потрібно орієнтуватися на попереднє місце проживання. Нові правила прив'яжуть реєстраційні дії до фактичного місця проживання людини після переміщення.

Також Новини.LIVE писали, як ФОПам отримати субсидію та за яким принципом її призначають. Якщо підприємець працює за спрощеною системою оподаткування, беруть дохід за кожен місяць у розмірі певної кількості мінімальних заробітних плат. Тут має значення група платника єдиного податку.

ФОП податки підприємці військовий збір єсв
Вікторія Ілюхіна - Редактор економічних новин
Автор:
Вікторія Ілюхіна

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