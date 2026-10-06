Реєстрація ФОП за фактичним місцем проживання: що зміниться для ВПО

Чоловік з ноутбуком. Фото: Pexels

Внутрішньо переміщеним особам в Україні спростять реєстрацію підприємницької діяльності. Вже з жовтня не потрібно буде орієнтуватися на попереднє місце проживання. Нові правила прив'яжуть реєстраційні дії до фактичного місця проживання людини після переміщення.

Сайт Новини.LIVE дізнавався, як працюватиме система реєстрації ФОП для ВПО.

Реклама

Коли запрацюють нові правила

Зміни передбачені Законом України №4924-IX "Про забезпечення прав і свобод внутрішньо переміщених осіб", який Верховна Рада ухвалила 1 липня 2026 року. Нова редакція закону набуде чинності 22 жовтня 2026 року. Саме з цієї дати почнуть діяти нові правила реєстрації для ВПО.

Як ВПО зможуть відкрити ФОП

Закон передбачає, що внутрішньо переміщена особа зможе зареєструватися як ФОП за власною заявою за місцем свого проживання як ВПО. Йдеться не лише про відкриття ФОП. За тією ж адресою ВПО зможе створити юридичну особу, якщо входить до складу її засновників.

Крім того, передбачена можливість реєстрації внутрішньо переміщеної особи як такої, що провадить незалежну професійну діяльність.

Читайте також:

За якою адресою проводитимуть реєстрацію

У законі окремо визначено, що місцем проживання переселенця вважається адреса, за якою людина фактично проживає після переміщення та яку використовує для фактичного місця проживання. Це саме визначення застосовуватиметься і під час припинення підприємницької діяльності.

Що закон передбачає щодо дітей ВПО

Окремі положення нової редакції стосуються дітей, які народилися вже після переміщення їхніх батьків. Відповідно до закону, дитина, яка народилася після переміщення її батьків або одного з них, не вважається внутрішньо переміщеною особою. Водночас факт народження такої дитини враховуватиметься під час надання державної підтримки батькам, які мають статус ВПО.

З чим ще варто ознайомитись

Нещодавно Новини.LIVE розповідали, кому з ВПО відмовлять у житловому ваучері. Житловий ваучер для внутрішньо переміщених осіб можна спрямувати на перший внесок за іпотекою. Під час перевірки документів держава додатково аналізуватиме дані про житло, місце проживання та попереднє отримання житлової допомоги.

Також Новини.LIVE повідомляли, за яких обставин ВПО можуть втратити статус. Для внутрішньо переміщених осіб в Україні змінюються правила обліку. З 22 жовтня тривале перебування за кордоном може стати однією з підстав для зняття людини з обліку ВПО — причому для цього не обов’язково знадобиться її особиста заява.