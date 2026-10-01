Штрафи для власників тварин у жовтні: скільки і за що доведеться заплатити українцям

Собаки на прогулянці. Фото: Unsplash

За неналежний догляд власників тварин можуть притягнути до адміністративної або кримінальної відповідальності. Господарі собак і котів повинні здати про добробут домашніх улюбленців, а також слідкувати за їх поведінкою. Адже нерідко трапляються випадки пошкодження чужого майна, нападу на людей чи інших тварин тощо.

Про це розповідає Новини.LIVE з посиланням на Кодекс про адміністративні правопорушення.

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Штрафи за неналежне утримання тварин

Українців можуть покарати за недотримання вимог статті 154 КУпАП "Порушення правил утримання собак і котів". Господарі повинні реєструвати домашніх улюбленців, вигулювати у дозволених місцях, із намордником і на повідцю (для порід, внесених до Переліку небезпечних), прибирати за тваринами, а також не залишати їх без нагляду на вулиці.

Ці порушення тягнуть за собою попередження або штраф у розмірі від 10 до 20 неоподатковуваних мінімумів доходів громадян (170-340 грн). Якщо зафіксують заподіяння шкоди здоров’ю людини чи її майну, доведеться заплатити від 1 700 до 3 400 грн, а тварину конфіскують.

"Дії, вчинені особою повторно протягом року, тягнуть за собою накладення штрафу на громадян від 20 до 30 неоподатковуваних мінімумів доходів громадян (340-510 грн)", — йдеться в КУпАП.

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Штрафи за жорстоке поводження з тваринами

Інша частина Кодексу про адміністративні правопорушення (стаття 89) затвердила покарання для господарів за вчинення таких незаконних дій:

знущання над живими істотами (включно з безпритульними тваринами);

мучення, які завдали фізичного болю і страждань, але не призвели до тілесних ушкоджень, каліцтва чи загибелі тварини;

залишення тварин напризволяще.

Кожен пункт тягне за собою штрафну санкцію в розмірі 3 400-5 100 грн. Аналогічні повторні вчинки або знущання групою осіб караються фінансовим стягненням на суму від 5 100 до 8 500 грн. Плюс порушникам загрожує адміністративний арешт на строк до 15 днів.

Ще одна заборонена дія — транспортування тварин із недотриманням правил. Вона передбачає штраф у розмірі від 200 до 350 неоподатковуваних мінімумів доходів громадян — від 3 400 до 5 950 грн у 2026 році. А повторне порушення протягом року карається стягненням на 5 100-8 500 грн.

Що ще варто знати українцям

Раніше Новини.LIVE писали, що власники домашніх тварин можуть вимагати компенсацію через суд за неналежне надання ветеринарних послуг. Зокрема у випадку причинного зв’язку між діями фахівця і погіршенням стану здоров’я або смертю улюбленця. Але необхідно довести помилку ветеринара.

Також Новини.LIVE розповідали, що власник кота чи собаки не може заповісти майно домашній тварині. Але закон дозволяє передати спадщину людині, яка буде доглядати за улюбленцем після смерті господаря. Цей обов’язок треба прописати конкретно, аби він мав юридичну силу.