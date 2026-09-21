Власників тварин чекає кримінальна відповідальність: за що саджають у в’язницю

Собаки граються на вулиці. Фото: Unsplash

В Україні передбачена сувора відповідальність для власників тварин за жорстоке поводження з домашніми улюбленцями. Певні дії тягнуть на собою лише адміністративні штрафи з можливістю конфіскації чотирилапого. Проте за окремі порушення громадян позбавляють волі. Ми розібралися, чому господарів собак і котів можуть посадити у в’язницю станом на 2026 рік.

Про це розповідає Новини.LIVE з посиланням на Кримінальний кодекс України.

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За що можуть ув’язнити власників тварин

Відповідальність прописана у статті 299 ККУ. Перша частина передбачає обмеження волі на строк від одного до трьох років або позбавлення волі на 2-3 роки з конфіскацією домашнього улюбленця. Такого покарання слід очікувати за:

жорстоке поводження з тваринами, що належать до хребетних, у тому числі з безпритульними;

недотримання правил транспортування, якщо це призвело до тілесних ушкоджень, каліцтва чи загибелі тварини;

нацьковування тварин одна на одну з хуліганських або корисливих мотивів;

пропаганда, публічні заклики до дій, що мають ознаки жорстокого поводження, поширення матеріалів із подібними закликами.

Аналогічні дії, скоєні у присутності малолітнього чи неповнолітнього, тягнуть за собою позбавлення волі на строк від трьох до п’яти років із конфіскацією тварини.

Порушення, вчинені з особливою жорстокістю, до двох і більше тварин, повторно, групою осіб або активним способом, а також насильницькі дії, спрямовані на задоволення статевої пристрасті, караються ув’язненням на 5-8 років із конфіскацією.

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Якщо будь-що з переліченого було скоєно з метою створення зображень, творів, кіно-, відео-, аудіопродукції, Кримінальний кодекс передбачає позбавлення волі на строк від п’яти до восьми років. Аналогічне покарання чекає українців, які поширили матеріали з пропагандою жорстокості до тварин.

Що заборонено робити з тваринами

"Якщо ви стали свідком жорстокого поводження з твариною, варто повідомити поліцію, зафіксувати обставини події та залучити свідків. Докази мають важливе значення для притягнення винних осіб до відповідальності", — уточнили в Міністерстві юстиції.

Громадянам заборонено залишати чотирилапих без нагляду в авто за температури +20°C або нижче +5°C, тримати на прив’язі без доступу до укриття при екстремальній температурі, дресирувати шкідливими методами, прив’язувати до рухомого транспорту, завдавати травм і каліцтва.

Раніше Новини.LIVE писали, що українці не можуть заповісти майно коту або собаці. Тварина не вважається спадкоємцем, однак власнику дозволяється перекласти обов’язок догляду за улюбленцем на іншу людину. Наприклад, включивши її в заповіт на певних умовах.

Також Новини.LIVE розповідали, що українців можуть оштрафувати за продаж цуценят на вулиці. Незаконна діяльність карається стягненням у розмірі від 17 000 до 119 000 грн. Окремо передбачається штраф за ведення діяльності без державної реєстрації — до 85 000 грн.