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Главная Экономика Штрафом не обойдется: за что могут посадить в тюрьму владельцев животных

Штрафом не обойдется: за что могут посадить в тюрьму владельцев животных

Ua ru
21 сентября 2026 08:25
Владельцев животных ждет уголовная ответственность: за что сажают в тюрьму
Собаки играют на улице. Фото: Unsplash

В Украине предусмотрена строгая ответственность для владельцев животных за жестокое обращение с домашними питомцами. Некоторые действия влекут за собой лишь административные штрафы с возможностью конфискации четырехлапого. Однако за отдельные нарушения граждан лишают свободы. Мы разобрались, почему владельцев собак и кошек могут посадить в тюрьму по состоянию на 2026 год.

Об этом сообщает Новини.LIVE со ссылкой на Уголовный кодекс Украины.

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За что могут посадить владельцев животных

Ответственность прописана в статье 299 УКУ. Первая часть предусматривает ограничение свободы на срок от одного до трех лет или лишение свободы на 2-3 года с конфискацией домашнего питомца. Такого наказания следует ожидать за:

  • жестокое обращение с животными, относящимися к позвоночным, в том числе с бездомными;
  • несоблюдение правил транспортировки, если это привело к телесным повреждениям, увечьям или гибели животного;
  • натравливание животных друг на друга из хулиганских или корыстных побуждений;
  • пропаганду, публичные призывы к действиям, имеющим признаки жестокого обращения, распространение материалов с подобными призывами.

Аналогичные действия, совершенные в присутствии малолетнего или несовершеннолетнего, влекут за собой лишение свободы на срок от трех до пяти лет с конфискацией животного.

Нарушения, совершенные с особой жестокостью, в отношении двух и более животных, повторно, группой лиц или активным способом, а также насильственные действия, направленные на удовлетворение половой страсти, наказываются лишением свободы на срок от 5 до 8 лет с конфискацией.

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Если что-либо из перечисленного было совершено с целью создания изображений, произведений, кино-, видео- и аудиопродукции, Уголовный кодекс предусматривает лишение свободы на срок от пяти до восьми лет. Аналогичное наказание грозит украинцам, распространившим материалы с пропагандой жестокости по отношению к животным.

Что запрещено делать с животными

"Если вы стали свидетелем жестокого обращения с животным, следует сообщить в полицию, зафиксировать обстоятельства происшествия и привлечь свидетелей. Доказательства имеют важное значение для привлечения виновных к ответственности", — уточнили в Министерстве юстиции.

Гражданам запрещено оставлять четырехлапых без присмотра в автомобиле при температуре +20°C или ниже +5°C, держать на привязи без доступа к укрытию при экстремальной температуре, дрессировать вредными методами, привязывать к движущемуся транспорту, наносить травмы и увечья.

Ранее Новини.LIVE писали, что украинцы не могут завещать имущество кошке или собаке. Животное не считается наследником, однако владельцу разрешается возложить обязанность ухода за питомцем на другого человека. Например, включив его в завещание на определенных условиях.

Также Новини.LIVE сообщали, что украинцев могут оштрафовать за продажу щенков на улице. Незаконная деятельность наказывается штрафом в размере от 17 000 до 119 000 грн. Отдельно предусмотрен штраф за ведение деятельности без государственной регистрации — до 85 000 грн.

животные тюрьма собака домашние питомцы уголовная ответственность
Елизавета Супивская - Редактор экономических новостей
Автор:
Елизавета Супивская

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