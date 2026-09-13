За продажу щенков могут наказать: какие штрафы грозят в 2026 году

Женщина с ребенком и щенками. Фото: УНИАН

Когда у домашнего питомца рождаются щенки, хочется найти им хороших хозяев, а иногда — и получить за это деньги. Но вместе с тем у владельца появляются не только хлопоты с кормлением, вакцинацией и уходом за животными, но и определенные юридические обязанности. Известно, какие правила содержания животных и их продажи действуют в Украине и какая ответственность грозит за их нарушение.

Об этом сообщает Новини.LIVE со ссылкой на Судебно-юридическую газету.

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Сколько собак можно держать в квартире

Закон не устанавливает единого для всей Украины количества собак, которых можно держать дома. Владелец должен оценивать, способен ли он обеспечить животным необходимые условия. Речь идет о достаточном количестве еды и воды, возможности двигаться, отдыхать, общаться с другими животными и вести естественный образ жизни. В помещении также должны быть надлежащие пространство, температура, влажность, освещение и вентиляция.

Кроме того, владелец не должен:

нарушать санитарно-гигиенические нормы;

создавать постоянный шум или неприятный запах;

мешать соседям пользоваться жильем;

создавать угрозу для людей или других животных;

нарушать местные правила содержания домашних животных.

Если в одной квартире проживают несколько семей, для содержания домашнего животного требуется письменное согласие всех жильцов этой квартиры. А вот согласие всех жильцов многоквартирного дома не является обязательным.

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Что нужно знать о продаже щенков

Продавать собак можно, но покупателю нужно сообщить правду о животном. Речь идет о его породе, состоянии здоровья и других важных характеристиках.

Отдельного требования, чтобы каждая собака обязательно имела родословную, нет. Но называть беспородного щенка породистым или скрывать проблемы со здоровьем продавец не имеет права. Также при продаже необходимо соблюдать ветеринарные требования, касающиеся здоровья, лечения и прививок животных.

Можно ли продавать щенков на улице

Продажа щенков с рук на улице, площади, в сквере, дворе, возле магазина, остановки или в другом месте, не предназначенном для торговли, может рассматриваться как торговля с рук в неустановленном месте. За это грозит штраф от 17 до 119 гривен с возможной конфискацией животных. При этом их не заберут сразу — это должен решить суд.

А вот размещение объявления о торговле собаками в интернете не означает нарушения. Значение имеет именно то, как на самом деле происходила продажа.

Когда разведение собак уже похоже на бизнес

Если человек один раз продал собственного щенка, это не означает, что он занимается предпринимательством. Другое дело, когда собак постоянно разводят именно для продажи, регулярно публикуют объявления, устанавливают цены и систематически получают доход.

В таком случае деятельность может иметь признаки предпринимательской. Если человек ведет хозяйственную деятельность без государственной регистрации, его могут привлечь к ответственности по статье 164 КоАП.

Тогда штраф составляет:

17 000–34 000 гривен — за первое нарушение;

34 000–85 000 гривен — за повторное нарушение в течение года или если нарушение связано с получением дохода в крупных размерах.

В некоторых случаях могут конфисковать имущество и деньги, связанные с таким нарушением. В то же время факт продажи щенка еще не доказывает, что человек ведет незаконный бизнес. Имеет значение, делает ли он это постоянно и получает ли от этого систематический доход.

За что еще могут оштрафовать владельца

Нарушение правил содержания собак и кошек может повлечь за собой предупреждение или штраф от 170 до 340 гривен для граждан. Для должностных лиц сумма составляет от 340 до 850 гривен. Если же в течение года нарушение повторяется, штраф для граждан увеличивается до 340–510 гривен.

Более серьезные последствия возможны, если из-за ненадлежащего содержания собаки пострадал человек или было повреждено его имущество. В таком случае штраф может составить 1 700–3 400 гривен, а животное могут конфисковать.

Когда дело может дойти до уголовной ответственности

Если животных содержат в плохих условиях, не дают им достаточно еды или воды, не обеспечивают необходимого ухода или оставляют на произвол судьбы, это уже может быть основанием для ответственности за жестокое обращение.

В зависимости от обстоятельств и последствий дело может выйти за рамки административного штрафа. Если жестокое обращение повлекло за собой тяжкие последствия для животного, в частности телесные повреждения, увечье или гибель, речь может идти об уголовной ответственности.

Ранее Новини.LIVE писали о том, когда за кормление бездомных животных могут оштрафовать. Ответственность возможна за несоблюдение местных правил благоустройства. Штраф для граждан может достигать 1360 гривен, если человек кормит животных в запрещенном месте или оставляет после себя мусор.

Также Новини.LIVE рассказывали, где собакам можно купаться без риска получить штраф. Общего запрета на купание животных в водоемах нет, но местные власти могут устанавливать собственные ограничения. За нарушение правил содержания собак штраф может достигать 510 гривен, а если животное нанесло вред человеку или имуществу — до 3400 гривен.