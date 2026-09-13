За продаж цуценят можуть покарати: які штрафи загрожують у 2026 році

Жінка з дитиною разом з цуценятами. Фото: УНІАН

Коли у домашнього улюбленця народжуються цуценята, їх хочеться прилаштувати в хороші руки, а іноді — і отримати за це гроші. Але разом з тим у власника з’являються не тільки клопоти з годуванням, вакцинацією та доглядом за тваринами, але й певні юридичні обов’язки. Відомо, які правила утримання тварин та їх продажу діють в Україні та яка відповідальність загрожує за порушення.

Про це повідомляє Новини.LIVE з посиланням на Судово-юридичну газету.

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Скільки собак можна тримати у квартирі

Закон не встановлює єдиної для всієї України кількості собак, яку можна тримати вдома. Власник повинен оцінювати, чи здатен він забезпечити тваринам необхідні умови. Йдеться про достатню кількість їжі та води, можливість рухатися, відпочивати, контактувати з іншими тваринами та вести природний спосіб життя. У приміщенні також мають бути належні простір, температура, вологість, освітлення та вентиляція.

Крім того, власник не повинен:

порушувати санітарно-гігієнічні норми;

створювати постійний шум або неприємний запах;

заважати сусідам користуватися житлом;

створювати загрозу для людей чи інших тварин;

порушувати місцеві правила утримання домашніх тварин.

Якщо в одній квартирі проживають кілька сімей, для утримання домашньої тварини потрібна письмова згода всіх мешканців цієї квартири. А ось згода всіх мешканців багатоквартирного будинку не обоа'язкова.

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Що треба знати про продаж цуценят

Продавати собак можна, але покупцеві потрібно повідомити правду про тварину. Йдеться про її породу, стан здоров’я та інші важливі характеристики.

Окремої вимоги, щоб кожна собака обов’язково мала родовід, немає. Але називати безпородного цуценя породистим або приховувати проблеми зі здоров’ям продавець не має права. Також під час продажу потрібно дотримуватися ветеринарних вимог щодо здоров’я, лікування та щеплень тварин.

Чи можна продавати цуценят на вулиці

Продаж цуценят із рук на вулиці, площі, у сквері, дворі, біля магазину, зупинки чи в іншому не визначеному для торгівлі місці може розглядатися як торгівля з рук у невстановленому місці. За це загрожує штраф від 17 до 119 гривень із можливою конфіскацією тварин. Водночас їх не заберуть одразу — це має вирішити суд.

А от розміщення оголошення про торгівлю собаками в інтернеті не означає порушення. Значення має саме те, як насправді відбувався продаж.

Коли розведення собак вже схоже на бізнес

Якщо людина один раз продала власного цуценя, це не говорить про те, що вона займається підприємництвом. Інша ситуація, коли собак постійно розводять саме для продажу, регулярно публікують оголошення, встановлюють ціни та систематично отримують дохід.

У такому разі діяльність може мати ознаки підприємницької. Якщо людина веде господарську діяльність без державної реєстрації, її можуть притягнути до відповідальності за статтею 164 КУпАП.

Тоді штраф становить:

17 000–34 000 гривень — за перше порушення;

34 000–85 000 гривень — за повторне протягом року або якщо порушення пов’язане з отриманням доходу у великих розмірах.

У деяких випадках можуть конфіскувати майно та гроші, пов’язані з таким порушенням. Водночас факт продажу цуценяти ще не доводить, що людина веде незаконний бізнес. Має значення, чи робить вона це постійно та чи отримує від цього систематичний дохід.

За що ще можуть оштрафувати власника

Порушення правил утримання собак і котів може призвести до попередження або штрафу від 170 до 340 гривень для громадян. Для посадових осіб сума становить від 340 до 850 гривень. Якщо ж протягом року порушення повторюється, штраф для громадян зростає до 340–510 гривень.

Серйозніші наслідки можливі, якщо через неналежне утримання собаки постраждала людина або було пошкоджено її майно. У такому разі штраф може становити 1 700–3 400 гривень, а тварину можуть конфіскувати.

Коли справа може дійти до кримінальної відповідальності

Якщо тварин тримають у поганих умовах, не дають їм достатньо їжі чи води, не забезпечують необхідного догляду або залишають напризволяще, це вже може бути підставою для відповідальності за жорстоке поводження.

Залежно від обставин і наслідків справа може вийти за межі адміністративного штрафу. Якщо жорстоке поводження спричинило тяжкі наслідки для тварини, зокрема тілесні ушкодження, каліцтво або загибель, може йтися про кримінальну відповідальність.

Раніше Новини.LIVE писали, коли за годування безпритульних тварин можуть оштрафувати. Відповідальність можлива за недотримання місцевих правил благоустрою. Штраф для громадян може сягати 1360 гривень, якщо людина годує тварин у забороненому місці або залишає після себе сміття.

Також Новини.LIVE розповідали, де собакам можна купатися без ризику отримати штраф. Загальної заборони на купання тварин у водоймах немає, але місцева влада може встановлювати власні обмеження. За порушення правил утримання собак штраф може сягати 510 гривень, а якщо тварина завдала шкоди людині чи майну — до 3400 гривень.