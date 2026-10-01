Штрафы для владельцев животных в октябре: сколько и за что придется заплатить украинцам

Собаки на прогулке. Фото: Unsplash

За ненадлежащий уход владельцев животных могут привлечь к административной или уголовной ответственности. Хозяева собак и кошек должны заботиться о благополучии своих питомцев, а также следить за их поведением. Ведь нередко бывают случаи повреждения чужого имущества, нападения на людей или других животных.

Об этом сообщает Новини.LIVE со ссылкой на Кодекс об административных правонарушениях.

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Штрафы за ненадлежащее содержание животных

Украинцев могут наказать за несоблюдение требований статьи 154 КУоАП "Нарушение правил содержания собак и кошек". Владельцы должны регистрировать домашних питомцев, выгуливать их в разрешенных местах, с намордником и на поводке (для пород, внесенных в Перечень опасных), убирать за животными, а также не оставлять их без присмотра на улице.

Эти нарушения влекут за собой предупреждение или штраф в размере от 10 до 20 необлагаемых минимумов доходов граждан (170-340 грн). Если будет зафиксировано причинение вреда здоровью человека или его имуществу, придется заплатить от 1 700 до 3 400 грн, а животное конфискуют.

"Действия, совершенные человеком повторно в течение года, влекут за собой наложение штрафа на граждан в размере от 20 до 30 необлагаемых минимумов доходов граждан (340-510 грн)", — говорится в КоАП.

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Другая часть Кодекса об административных правонарушениях (статья 89) устанавливает наказание для владельцев за совершение таких противоправных действий:

издевательства над живыми существами (включая бездомных животных);

издевательства, причинившие физическую боль и страдания, но не приведшие к телесным повреждениям, увечьям или гибели животного;

оставление животных на произвол судьбы.

Каждый пункт влечет за собой штрафную санкцию в размере 3 400-5 100 грн. Аналогичные повторные поступки или издевательства со стороны группы лиц наказываются денежным взысканием в размере от 5 100 до 8 500 грн. Кроме того, нарушителям грозит административный арест на срок до 15 дней.

Еще одно запрещенное действие — перевозка животных с нарушением правил. Оно предусматривает штраф в размере от 200 до 350 необлагаемых минимумов доходов граждан — от 3 400 до 5 950 грн в 2026 году. А повторное нарушение в течение года наказывается взысканием на 5 100-8 500 грн.

Что еще нужно знать украинцам

Ранее Новини.LIVE писали, что владельцы домашних животных могут требовать компенсацию через суд за ненадлежащее оказание ветеринарных услуг. Например, в случае причинно-следственной связи между действиями специалиста и ухудшением здоровья или смертью питомца. Но необходимо доказать ошибку ветеринара.

Также Новини.LIVE сообщали, что владелец кота или собаки не может завещать имущество домашнему животному. Но закон позволяет передать наследство человеку, который будет ухаживать за питомцем после смерти хозяина. Эту обязанность нужно прописать конкретно, дабы она имела юридическую силу.