Житлові ваучери для ВПО: кому можуть відмовити за новими правилами

Молода пара робить селфі з ключами від квартири в руках. Фото: magnific.com

Житловий ваучер для внутрішньо переміщених осіб можна спрямувати на перший внесок за іпотекою, однак скористатися державною підтримкою зможуть не всі заявники. Під час перевірки документів держава додатково аналізуватиме дані про житло, місце проживання та попереднє отримання житлової допомоги. Нові обмеження можуть стати підставою для відмови.

Про це розповідають Новини.LIVE з посиланням на Юридичний порадник для ВПО.

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Які дані перевірятимуть під час розгляду заяви

Перед ухваленням рішення інформацію про заявника та членів його сім’ї звірятимуть із даними державних реєстрів. Зокрема, перевірятимуть, чи мають вони житлову нерухомість, чи припинялося право власності на житло, де раніше було зареєстроване або задеклароване місце проживання, а також чи отримували вони компенсацію за знищене житло.

Якщо під час перевірки виявлять розбіжності або обставини, які можуть впливати на право на ваучер, комісія може провести додаткове вивчення інформації.

За результатами такої перевірки заявнику можуть відмовити в отриманні житлового ваучера, якщо підтвердяться обставини, що не дають права на державну допомогу.

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У яких випадках можуть не надати ваучер

Нові правила передбачають кілька додаткових обмежень. Зокрема, право на допомогу можуть втратити заявники або члени їхніх сімей за таких обставин:

Припинили право власності на житло після 24 лютого 2022 року. Йдеться про випадки, коли заявник або член його сім’ї з 24 лютого 2022 року і до моменту подання заяви припинив право власності на житлову нерухомість. Це стосується, зокрема, житла, яке було зруйноване. Уже користуються окремими програмами житлової підтримки. Обмеження застосовуватимуть до тих, хто розпочав використовувати або вже скористався допомогою за іпотечними кредитами, передбаченою постановою Кабміну №998, а також програмою "єОселя", яку регулює постанова №856. Мали реєстрацію або декларацію на тимчасово окупованій території після її окупації. Підставою для відмови може стати факт реєстрації чи декларування місця проживання на ТОТ після моменту окупації відповідної території.

Чи можна спрямувати ваучер на перший внесок за "єОселею"

Саму можливість використати житловий ваучер як перший внесок за іпотечним кредитом передбачено. Водночас це не означає, що людина, яка вже скористалася "єОселею", автоматично може претендувати на ваучер.

Ці два випадки важливо розмежовувати: нові правила містять обмеження для тих, хто вже розпочав або завершив використання передбаченої державної іпотечної підтримки.

Водночас механізм одночасного використання житлового ваучера та іпотеки ще потребує окремого законодавчого врегулювання. Станом на вересень 2026 року законопроєкт №15335, який має врегулювати це питання, ще очікує розгляду Верховною Радою.

Раніше Новини.LIVE розповідали, що нова облікова ставка НБУ вдарить по кредитах. В зоні ризику може опинитися й іпотечна "єОселя". Йдеться передусім про можливе скорочення кількості охочих скористатися програмою.

Також Новини.LIVE писали, як переселенцям отримати кредит на житло під 3% на 30 років. Якщо людина відповідає вимогам, її вносять до реєстру кандидатів. Далі серед зареєстрованих кандидатів проводять випадковий комп'ютерний відбір.