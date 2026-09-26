Жилищные ваучеры для ВПЛ: кому могут отказать по новым правилам

Молодая пара делает селфи с ключами от квартиры в руках. Фото: magnific.com

Жилищный ваучер для внутренне перемещенных лиц можно использовать для оплаты первоначального взноса по ипотеке, однако воспользоваться государственной поддержкой смогут не все заявители. При проверке документов государство будет дополнительно анализировать данные о жилье, месте проживания и предыдущем получении жилищной помощи. Новые ограничения могут стать основанием для отказа.

Об этом сообщает Новини.LIVE со ссылкой на Юридический справочник для ВПЛ.

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Какие данные будут проверяться при рассмотрении заявления

Перед принятием решения информацию о заявителе и членах его семьи будут сверять с данными государственных реестров. В частности, будут проверять, имеется ли у них жилая недвижимость, прекращалось ли право собственности на жилье, где ранее было зарегистрировано или задекларировано место жительства, а также получали ли они компенсацию за уничтоженное жилье.

Если в ходе проверки будут выявлены несоответствия или обстоятельства, которые могут повлиять на право на ваучер, комиссия может провести дополнительное изучение информации.

По результатам такой проверки заявителю могут отказать в получении жилищного ваучера, если подтвердятся обстоятельства, лишающие права на государственную помощь.

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Новые правила предусматривают несколько дополнительных ограничений. В частности, право на помощь могут утратить заявители или члены их семей при следующих обстоятельствах:

Прекратили право собственности на жилье после 24 февраля 2022 года. Речь идет о случаях, когда заявитель или член его семьи с 24 февраля 2022 года и до момента подачи заявления утратил право собственности на жилую недвижимость. Это касается, в частности, жилья, которое было разрушено. Уже пользуются отдельными программами жилищной поддержки. Ограничения будут применяться к тем, кто начал пользоваться или уже воспользовался помощью по ипотечным кредитам, предусмотренной постановлением Кабмина № 998, а также программой "єОселя", которая регулируется постановлением № 856. Имели регистрацию или декларацию на временно оккупированной территории после ее оккупации. Основанием для отказа может стать факт регистрации или декларирования места проживания на ВОТ после момента оккупации соответствующей территории.

Можно ли направить ваучер на первый взнос по программе "єОселя"

Сама возможность использовать жилищный ваучер в качестве первого взноса по ипотечному кредиту предусмотрена. В то же время это не означает, что человек, уже воспользовавшийся программой "єОселя", автоматически может претендовать на ваучер.

Эти два случая важно различать: новые правила содержат ограничения для тех, кто уже начал или завершил использование предусмотренной государственной ипотечной поддержки.

В то же время механизм одновременного использования жилищного ваучера и ипотеки еще требует отдельного законодательного регулирования. По состоянию на сентябрь 2026 года законопроект №15335, который должен урегулировать этот вопрос, все еще ожидает рассмотрения Верховной Радой.

Ранее Новини.LIVE сообщали, что новая учетная ставка НБУ ударит по кредитам. В зоне риска может оказаться и ипотечная программа "єОселя". Речь идет, прежде всего, о возможном сокращении числа желающих воспользоваться программой.

Также Новини.LIVE писали о том, как переселенцам получить кредит на жилье под 3% на 30 лет. Если человек соответствует требованиям, его вносят в реестр кандидатов. Далее среди зарегистрированных кандидатов проводят случайный компьютерный отбор.