Регистрация ФЛП по фактическому месту жительства: что изменится для ВПЛ

Мужчинас ноутбуком. Фото: Pexels

Внутренне перемещенным лицам в Украине упростят регистрацию предпринимательской деятельности. Уже с октября не нужно будет ориентироваться на прежнее место жительства. Новые правила привяжут регистрационные действия к фактическому месту жительства человека после перемещения.

Сайт Новини.LIVE выяснил, как будет работать система регистрации ФЛП для ВПЛ.

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Когда начнут действовать новые правила

Изменения предусмотрены Законом Украины № 4924-IX "Об обеспечении прав и свобод внутренне перемещенных лиц", который Верховная Рада приняла 1 июля 2026 года. Новая редакция закона вступит в силу 22 октября 2026 года. Именно с этой даты начнут действовать новые правила регистрации для ВПЛ.

Как ВПЛ смогут открыть ФЛП

Закон предусматривает, что внутренне перемещенное лицо сможет зарегистрироваться в качестве ФЛП по собственному заявлению по месту своего проживания в качестве ВПЛ. Речь идет не только об открытии ФЛП. По тому же адресу ВПЛ сможет создать юридическое лицо, если входит в состав его учредителей.

Кроме того, предусмотрена возможность регистрации внутренне перемещенного лица в качестве лица, осуществляющего самостоятельную профессиональную деятельность.

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По какому адресу будет осуществляться регистрация

В законе отдельно определено, что местом проживания переселенца считается адрес, по которому человек фактически проживает после перемещения и который использует в качестве фактического места проживания. Именно это определение будет применяться и при прекращении предпринимательской деятельности.

Что закон предусматривает в отношении детей ВПЛ

Отдельные положения новой редакции касаются детей, родившихся уже после перемещения их родителей. Согласно закону, ребенок, родившийся после перемещения его родителей или одного из них, не считается внутренне перемещенным лицом. В то же время факт рождения такого ребенка будет учитываться при предоставлении государственной поддержки родителям, имеющим статус ВПЛ.

С чем еще стоит ознакомиться

Недавно Новини.LIVE рассказывали, кому из ВПЛ откажут в жилищном ваучере. Жилищный ваучер для внутренне перемещенных лиц можно направить на первый взнос по ипотеке. При проверке документов государство будет дополнительно анализировать данные о жилье, месте проживания и предыдущем получении жилищной помощи.

Также Новини.LIVE сообщали, при каких обстоятельствах ВПЛ могут лишиться статуса. Для внутренне перемещенных лиц в Украине меняются правила учета. С 22 октября длительное пребывание за границей может стать одним из оснований для снятия человека с учета ВПЛ — причем для этого не обязательно потребуется его личное заявление.