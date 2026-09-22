Статус ВПЛ могут отменить без заявления: что грозит переселенцам с октября

Люди на улице. Фото: Новини.LIVE

Для внутренне перемещенных лиц в Украине меняются правила учета. С 22 октября длительное пребывание за границей может стать одним из оснований для снятия человека с учета ВПЛ — причем для этого не обязательно потребуется его личное заявление. В то же время закон предусматривает исключения для людей, у которых есть уважительные причины для длительного отсутствия.

Об этом сообщает Новини.LIVE со ссылкой на закон Украины № 4924-IX "Об обеспечении прав и свобод внутренне перемещенных лиц".

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Сколько можно находиться за границей

Одним из оснований для снятия с учета станет отсутствие человека на территории Украины:

более 90 дней подряд;

или более 180 дней в совокупности в течение года.

В то же время эти сроки не будут применяться без исключений. Если у человека есть обоснованная причина находиться за границей дольше, его смогут лишить статуса только из-за превышения установленного срока. Перечень таких причин и максимально допустимый срок пребывания должен определить Кабинет Министров Украины.

Когда еще ВПЛ могут снять с учета

В частности, это возможно, если человек:

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добровольно вернулся в покинутое место проживания, но не сообщил об этом в установленный срок;

выехал за границу на постоянное жительство;

представил заведомо ложные сведения при постановке на учет;

получил обвинительный приговор за отдельные преступления против национальной безопасности Украины или за оправдание или отрицание вооруженной агрессии РФ.

Что будет со справками ВПЛ

Ранее выданные справки ВПЛ не нужно будет автоматически менять в связи с вступлением в силу нового закона. Документ останется действительным. По желанию человек сможет заменить справку на выписку из Единой информационной базы данных о ВПЛ.

Какие еще изменения приготовили для переселенцев

С 22 октября изменятся и правила выплат. Пособие на проживание продлили еще на один шестимесячный период, а для отдельных категорий его назначение происходит автоматически. В то же время право на выплаты и в дальнейшем будет зависеть от доходов и других обстоятельств семьи.

Отдельные изменения коснутся семей с детьми. Ребенок, родившийся в семье ВПЛ после переезда, больше не получит статус автоматически. Поэтому родителям, которые еще не оформили ребенку такой документ, стоит сделать это заранее.

Ранее Новини.LIVE сообщали, что ВПЛ могут передавать приобретенное жилье в ипотеку. Верховная Рада поддержала в первом чтении законопроект, который регулирует залог жилья, приобретенного или построенного по жилищному ваучеру, и кредитные средства. Изменения должны более четко определить правила ипотеки и отчуждения такого имущества для государства и банков.

Также Новини.LIVE объясняли, как переселенцам приобрести жилье по льготной программе. ВПЛ могут оформить кредит под 3% годовых на срок до 30 лет, а право на ссуду определяется случайным компьютерным отбором среди кандидатов. Для участия необходимо подать заявку через приложение "Дія" и соответствовать требованиям программы в отношении доходов и наличия жилья.