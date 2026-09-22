Статус ВПО можуть скасувати без заяви: що загрожує переселенцям з жовтня

Люди на вулиці. Фото: Новини.LIVE

Для внутрішньо переміщених осіб в Україні змінюються правила обліку. З 22 жовтня тривале перебування за кордоном може стати однією з підстав для зняття людини з обліку ВПО — причому для цього не обов’язково знадобиться її особиста заява. Водночас закон передбачає винятки для людей, які мають поважні причини для тривалої відсутності.

Про це повідомляє Новини.LIVE з посиланням на закон України №4924-IX "Про забезпечення прав і свобод внутрішньо переміщених осіб".

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Скільки можна перебувати за кордоном

Однією з підстав для зняття з обліку стане відсутність людини на території України:

понад 90 днів поспіль;

або понад 180 днів сукупно протягом року.

Водночас ці строки не застосовуватимуться без винятків. Якщо людина має обґрунтовану причину перебувати за кордоном довше, її зможуть позбавити статуса лише через перевищення встановленого строку. Перелік таких причин і максимально допустимий термін перебування має визначити Кабінет Міністрів України.

Коли ще ВПО можуть зняти з обліку

Зокрема, це можливо, якщо людина:

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добровільно повернулася до покинутого місця проживання, але не повідомила про це у встановлений строк;

виїхала за кордон на постійне проживання;

подала завідомо неправдиві відомості під час взяття на облік;

отримала обвинувальний вирок за окремі злочини проти національної безпеки України або за виправдовування чи заперечення збройної агресії РФ.

Що буде з довідками ВПО

Раніше видані довідки ВПО не потрібно буде автоматично міняти через набрання чинності новим законом. Документ залишатиметься чинним. За бажанням людина зможе замінити довідку на витяг з Єдиної інформаційної бази даних про ВПО.

Які ще зміни приготували для переселенців

З 22 жовтня зміняться й правила виплат. Допомогу на проживання продовжили ще на один шестимісячний період, а для окремих категорій її призначення відбувається автоматично. Водночас право на виплати й надалі залежатиме від доходів та інших обставин сім’ї.

Окремі зміни торкнуться сімей з дітьми. Дитина, яка народилася у сім'ї ВПО після переїзду, більше не отримає статус автоматично. Тому батькам, які ще не оформили дитині такий документ, варто зробити це заздалегідь.

Раніше Новини.LIVE писали, що ВПО можуть передавати придбане житло в іпотеку. Верховна Рада підтримала у першому читанні законопроєкт, який врегульовує заставу житла, придбаного або збудованого за житловим ваучером і кредитні кошти. Зміни мають чіткіше визначити правила іпотеки та відчуження такого майна для держави й банків.

Також Новини.LIVE пояснювали, як переселенцям придбати житло за пільговою програмою. ВПО можуть оформити кредит під 3% річних на строк до 30 років, а право на позику визначають випадковим комп’ютерним відбором серед кандидатів. Для участі потрібно подати заявку через Дію та відповідати вимогам програми щодо доходів і наявності житла.