Видео
Иконка - поддержать ЗСУ Поддержать ЗСУ
Україна
Новости Армия Экономика Политика Колонки Видео
КомпанииИнвестицииМир туризмаМодаРынок трудаЕвровидениеГрядкаКультВоенная экономикаШтабШоу-бизнес --ТехноМентальное здоровьеЭкономика 2024FashionФинансистГороскопНацотборПередоваяПутешествияПризывЭкономистАвтоТрадицииВалютаПогодаВойнаПолитикаСпортОлимпиадаПсихологияЖизньДом и огородПутеводительВкусРецептыТранспортКино и сериалыМетеоМобилизацияСаморазвитиеСтильДеньги ВСУНедвижимостьЭксклюзивКиевМедцентрХроникиВойскоПромоЗвездыАктуальноИндустрииШоу и звездыМирТЦКЛайфхакиДеньгиВоенныйСегодняНаукаСветЕдаОткрытияWowРынок недвижимостиЖивотныеСадВСУSuperКурсОбществоПроисшествияКомбатДемобилизацияSmartБоксЗдоровьеУкраина АрхивОгоРезервКухняЛайфстайлПраздникиФинансыЛьвовГламурЧМ-2026ЭкономикаЗдоровье +УкраинаТехноНовости дняКулинарияШоу-бизнесАрмияITХарьковОдессаКиноТехнологииДача

Популярные запросы

Енергокриза Україна Вступ до ЄС
Ціни на газ Курс гривні
Військова допомога Ситуація на фронті
Реконструкція міст Відключення світла
Авто
Актуально
Вкус
Дом и огород
Киев
Кино
Львов
Мобилизация
Мода
Новости дня
Одесса
Открытия
Политика
Промо
Рынок недвижимости
Спорт
Техно
Транспорт
ТЦК
Финансы
Харьков
Штаб
Экономика
Эксклюзив
Видео

Соцсети

Youtube Youtube Telegram Telegram Viber Viber Instagram Instagram Facebook Facebook TikTok TikTok Google News Google News Google News Spotify SoundCloud SoundCloud RSS RSS
Главная Экономика Налоговые сроки для ФЛП: какие даты нельзя пропустить в октябре и ноябре

Налоговые сроки для ФЛП: какие даты нельзя пропустить в октябре и ноябре

Ua ru
15 октября 2026 13:06
ЕСВ, единый налог и военный сбор: календарь платежей для ФЛП на осень 2026 года
Женщина за ноутбуком с калькулятором в руках. Фото: Pexels

Украинским ФЛП следует ознакомиться с графиком уплаты налогов и подачи отчетности на октябрь и ноябрь 2026 года. До 19 октября предпринимателям необходимо уплатить ЕСВ за третий квартал, а до 20 октября — единый налог и военный сбор для первой и второй групп. В ноябре предпринимателей также ждут сроки подачи отчетов и уплаты налогов для третьей группы.

О ближайших крайних сроках уплаты налогов в октябре 2026 года напомнил предпринимателям налоговый консультант Михаил Смокович, передают Новини.LIVE.

Реклама

Какие налоги нужно уплатить в октябре

Прежде всего это касается единого социального взноса, единого налога и военного сбора.

До 19 октября все ФЛП должны уплатить ЕСВ за третий квартал 2026 года. Сумма взноса составляет 5 707,02 грн.

До 20 октября предпринимателям первой и второй групп необходимо уплатить ежемесячные платежи:

Читайте также:
  • ФЛП 1-й группы — единый налог за октябрь в размере 332,80 грн;
  • ФЛП 2-й группы — единый налог за октябрь в размере 1 729,40 грн;
  • ФЛП 1-й и 2-й групп — военный сбор за октябрь в размере 864,70 грн.

В то же время для предпринимателей, зарегистрированных на территориях ведения боевых действий, уплата единого налога и военного сбора является добровольной.

Какую отчетность ФЛП необходимо подать в ноябре

Отдельные сроки в ноябре касаются предпринимателей, которые используют наемный труд или выплачивают доходы физическим лицам и другим ФЛП.

До 9 ноября предпринимателям, имеющим наемных работников, необходимо подать:

  • налоговый расчет (объединенный отчет) за третий квартал;
  • отчет о начислении, расчете и уплате взноса на поддержку трудоустройства лиц с инвалидностью за первый, второй и третий кварталы 2026 года.

ФЛП, отчитывающиеся о выплатах физическим лицам и другим предпринимателям, должны подать налоговый расчет за третий квартал с приложением 4ДФ.

Когда ФЛП третьей группы должны уплачивать налоги

Для предпринимателей третьей группы основные сроки уплаты налогов и подачи декларации приходятся на ноябрь:

  • до 9 ноября — подать декларацию плательщика единого налога за девять месяцев 2026 года для ФЛП со ставкой 5%;
  • до 19 ноября — уплатить единый налог за третий квартал по ставке 5%;
  • до 19 ноября — уплатить военный сбор за третий квартал по ставке 1%.

Предпринимателям следует заранее проверить свои налоговые обязательства и не откладывать платежи на последний день.

Налоговый консультант советует осуществлять платежи через банк. По его словам, это позволяет сохранять историю платежей, а средства зачисляются в день проведения платежа.

Ранее Новини.LIVE рассказывали, как изменилась процедура регистрации ФЛП для ВПЛ. Уже с октября не нужно ориентироваться на прежнее место жительства. Новые правила привяжут регистрационные действия к фактическому месту жительства человека после переселения.

Также Новини.LIVE писали, как ФЛП получить субсидию и по какому принципу ее назначают. Если предприниматель работает по упрощенной системе налогообложения, доход за каждый месяц рассчитывается в размере определенного количества минимальных заработных плат. Здесь имеет значение группа плательщика единого налога.

ФЛП налоги предприниматели военный сбор есв
Виктория Илюхина - Редактор экономических новостей
Автор:
Виктория Илюхина

Этот сайт использует cookie-файлы

Политика пользователя cookie

Больше информации