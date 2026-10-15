ЕСВ, единый налог и военный сбор: календарь платежей для ФЛП на осень 2026 года

Женщина за ноутбуком с калькулятором в руках. Фото: Pexels

Украинским ФЛП следует ознакомиться с графиком уплаты налогов и подачи отчетности на октябрь и ноябрь 2026 года. До 19 октября предпринимателям необходимо уплатить ЕСВ за третий квартал, а до 20 октября — единый налог и военный сбор для первой и второй групп. В ноябре предпринимателей также ждут сроки подачи отчетов и уплаты налогов для третьей группы.

О ближайших крайних сроках уплаты налогов в октябре 2026 года напомнил предпринимателям налоговый консультант Михаил Смокович, передают Новини.LIVE.

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Какие налоги нужно уплатить в октябре

Прежде всего это касается единого социального взноса, единого налога и военного сбора.

До 19 октября все ФЛП должны уплатить ЕСВ за третий квартал 2026 года. Сумма взноса составляет 5 707,02 грн.

До 20 октября предпринимателям первой и второй групп необходимо уплатить ежемесячные платежи:

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ФЛП 1-й группы — единый налог за октябрь в размере 332,80 грн;

ФЛП 2-й группы — единый налог за октябрь в размере 1 729,40 грн;

ФЛП 1-й и 2-й групп — военный сбор за октябрь в размере 864,70 грн.

В то же время для предпринимателей, зарегистрированных на территориях ведения боевых действий, уплата единого налога и военного сбора является добровольной.

Какую отчетность ФЛП необходимо подать в ноябре

Отдельные сроки в ноябре касаются предпринимателей, которые используют наемный труд или выплачивают доходы физическим лицам и другим ФЛП.

До 9 ноября предпринимателям, имеющим наемных работников, необходимо подать:

налоговый расчет (объединенный отчет) за третий квартал;

отчет о начислении, расчете и уплате взноса на поддержку трудоустройства лиц с инвалидностью за первый, второй и третий кварталы 2026 года.

ФЛП, отчитывающиеся о выплатах физическим лицам и другим предпринимателям, должны подать налоговый расчет за третий квартал с приложением 4ДФ.

Когда ФЛП третьей группы должны уплачивать налоги

Для предпринимателей третьей группы основные сроки уплаты налогов и подачи декларации приходятся на ноябрь:

до 9 ноября — подать декларацию плательщика единого налога за девять месяцев 2026 года для ФЛП со ставкой 5%;

до 19 ноября — уплатить единый налог за третий квартал по ставке 5%;

до 19 ноября — уплатить военный сбор за третий квартал по ставке 1%.

Предпринимателям следует заранее проверить свои налоговые обязательства и не откладывать платежи на последний день.

Налоговый консультант советует осуществлять платежи через банк. По его словам, это позволяет сохранять историю платежей, а средства зачисляются в день проведения платежа.

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