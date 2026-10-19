Женщина ФЛП читает документы. Фото: Macnific

Украинским предпринимателям стоит поторопиться с уплатой единого социального взноса, ведь 19 октября — последний день, когда ФЛП могут внести средства за третий квартал 2026 года. Но есть нюанс: деньги, уплаченные в течение года, могут отображаться в налоговом кабинете как переплата. Есть также особенность для тех, кто открыл ФЛП только в конце квартала.

Об этих нюансах рассказывает Новини.LIVE со ссылкой на Государственную налоговую службу Украины.

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Сколько нужно уплатить ЕСВ

За третий квартал 2026 года сумма ЕСВ составляет 5 707,02 гривны. По закону уплатить их нужно до 20 числа месяца, следующего за окончанием квартала. Если предприниматель работал весь 2026 год и уплачивал взносы за каждый месяц, то за три квартала общая сумма должна составить не менее 17 121,06 гривны.

Почему налоговая показывает переплату

Предприниматели могут заметить, что после уплаты ЕСВ деньги остаются на счете в налоговой в графе "Излишне уплаченные суммы". Это связано с особенностями налогового учета.

В течение года платежи накапливаются как переплата, а окончательно их списывают после подачи годовой отчетности. Поэтому, даже если ФЛП своевременно перечислил ЕСВ за все три квартала, средства могут оставаться в переплате до начала 2027 года, и это не является ошибкой.

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Новым предпринимателям необходимо учитывать дату начала своей деятельности. Например, если человек открыл ФЛП на едином налоге в сентябре, ему не нужно платить ЕСВ за июль и август. В таком случае взнос начисляется только за сентябрь — 1 902,34 гривны. Таким образом, сумма платежа зависит от того, сколько месяцев отработано в отчетном квартале.

Какие еще налоги нужно платить

Также 20 октября истекает срок ежемесячных платежей для предпринимателей первой и второй групп. ФЛП первой группы должны перечислить 332,80 гривны единого налога, а второй — 1 729,40 гривны. Кроме того, обе группы уплачивают военный сбор в размере 864,70 гривен. При этом для предпринимателей на территориях ведения боевых действий эти платежи являются добровольными.

В ноябре ФЛП ждут новые налоговые сроки. До 9 ноября предприниматели со ставкой 5% должны подать декларацию за девять месяцев 2026 года, а до 19 ноября — уплатить 5% единого налога и 1% военного сбора за третий квартал. Отдельные обязательства есть и у тех, кто имеет наемных работников: до 9 ноября необходимо подать объединенный отчет за третий квартал и отчет о взносе на поддержку трудоустройства людей с инвалидностью за первые три квартала.

Ранее Новини.LIVE рассказывали о новых правилах для предпринимателей ВПЛ. С 22 октября они смогут регистрировать ФЛП по месту жительства после переезда, а не по прежнему адресу. Изменения также коснутся создания юридических лиц и регистрации независимой профессиональной деятельности.

Также Новини.LIVE писали о сроках подачи налоговой декларации. Для ФЛП на общей системе, предпринимателей после закрытия бизнеса и тех, кто выезжает за границу, предусмотрены разные сроки. Граждане, желающие получить налоговую скидку по расходам 2025 года, должны подать документы до конца декабря 2026 года.