Женщина держит наличные и телефон в руках. Фото: Новини.LIVE

Получение денег на собственную банковскую карту от членов семьи — обычное дело для многих украинцев. Однако налоговая составляющая при таких переводах напрямую зависит от степени родства дарителя и получателя. Законодательство чётко разграничивает круг близких родственников, имеющих право переводить любые суммы без учета налогов, и других членов семьи, чьи подарки подлежат стандартному налогообложению.

Об этом сообщают Новини.LIVE со ссылкой на председателя финансового комитета Верховной Рады Украины, секретаря Национального совета по восстановлению Украины от последствий войны, народного депутата Украины Даниила Гетманцева.

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Кто освобожден от уплаты налогов

Статья 174 Налогового кодекса Украины приравнивает правила налогообложения денежных подарков к получению наследства. Если оба участника транзакции являются налоговыми резидентами Украины и относятся к первой или второй категории родства, ставка НДФЛ составляет 0%, а сам перевод освобождается от военного сбора.

Законодательством не предусмотрено никаких финансовых или количественных ограничений по сумме для таких переводов.

К таким категориям относятся:

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Первая степень родства: родители, супруг или супруга, дети (в том числе усыновленные). Вторая степень родства: родные братья и сестры, бабушки, дедушки, а также внуки.

Денежная помощь от отца дочери или от бабушки внуку не подлежит налогообложению независимо от того, идет ли речь о тысяче гривен или о миллионе. Однако следует сохранять документы, подтверждающие как родственные связи, так и безвозмездный характер перевода, чтобы при необходимости доказать происхождение денег.

Когда придется платить налог

Если средствами делится родственник, не входящий в первый или второй круг родства: дядя, тетя, племянник или двоюродные братья и сестры, право на нулевую ставку теряется.

Для украинцев при получении такого подарка возникают следующие финансовые обязательства:

НДФЛ по ставке 5% от полученной суммы;

военный сбор по ставке 5%.

Налог составит 10% от общей суммы перевода.

Например:

отец перевел дочери 50 000 гривен. Отец входит в первый круг родства, поэтому налоги составляют 0%. Соответственно, дочь получит 50 000 гривен.

Если же средства будет перечислять тетя племяннику, то:

НДФЛ и военный сбор составят по 2 500 гривен. В сумме это будет 5 000 гривен. Соответственно, на руки племянник сможет получить 45 000 гривен.

А к переводам от родственников, не являющихся налоговыми резидентами Украины, применяется базовая ставка НДФЛ 18% и военный сбор 5%.

С чем еще стоит ознакомиться

Недавно Новини.LIVE рассказывали, когда финмониторинг может заинтересоваться переводами. Под проверку могут попасть даже незначительные суммы до 30 000 гривен. Особенно если в анкете клиента указано, что он безработный.

Также Новини.LIVE сообщали, из-за каких ошибок банк может заблокировать счет. Специалисты призывают избегать фраз вроде "это мои деньги" или "я их честно заработал". Финансовое учреждение захочет узнать "всю картину" происхождения средств.