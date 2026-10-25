Мужчина у банкомата. Фото: Новини.LIVE

Отсутствие пластиковой банковской карты не всегда означает, что человек не сможет получить наличные в нужный момент. В 2026 году украинцы смогут воспользоваться банкоматом через смартфон или обратиться в кассу банка. Однако доступность этих услуг зависит от финансового учреждения и оборудования.

Как снять деньги без физической карты, что для этого нужно и какие ограничения следует учесть — выясняли Новини.LIVE.

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Как снять деньги в банкомате без карты

Один из самых удобных способов получить наличные без пластиковой карты — воспользоваться банкоматом, поддерживающим бесконтактные операции. Для этого понадобится смартфон с функцией NFC и банковская карта, добавленная в Apple или Google Pay.

Обычно процедура выглядит так:

Для начала необходимо найти банкомат с обозначением бесконтактного считывания (NFC). Далее необходимо выбрать нужную карту в цифровом кошельке телефона. После этого нужно поднести смартфон к бесконтактному считывателю банкомата и выполнить дальнейшие инструкции на экране.

Важно, что не каждый банкомат с NFC поддерживает снятие денег с помощью смартфона. Также возможность проведения операции зависит от банка, платежной системы и конкретной карты.

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Как получить наличные через Приватбанк

Приватбанк позволяет клиентам снимать деньги без физической карты через мобильный банкинг.

Для этого необходимо:

авторизоваться в приложении "Приват24";

воспользоваться меню "Еще – Снятие наличных";

выбрать карту и сумму снятия, а затем нажать "Продолжить";

ввести ПИН-код выбранной карты;

отсканировать QR-код на главном экране банкомата ПриватБанка и забрать наличные.

Также в банкомате ПриватБанка есть еще 2 способа снятия наличных, однако за них придется заплатить комиссию. По номеру телефона достаточно ввести ПИН-код и получить деньги, либо отсканировав QR-код на главном экране банкомата.

Можно ли снять деньги в кассе банка без карты

Если пластиковой карты нет, а смартфон не поддерживает NFC, можно обратиться в отделение банка. Для получения наличных со своего счета обычно необходимо пройти идентификацию.

Банк может попросить предъявить паспорт или другой документ, удостоверяющий личность, и предоставить дополнительные сведения для подтверждения права распоряжаться счетом. Например, в Приватбанке достаточно иметь при себе финансовый номер телефона.

Перед посещением кассы желательно уточнить:

можно ли получить наличные без пластиковой карты;

какие документы необходимо иметь при себе;

действуют ли ограничения на сумму;

взимается ли комиссия;

нужно ли заранее заказывать крупную сумму наличных.

Получение наличных через кассу может выручить, если карта утеряна, повреждена или истек срок ее действия.

Как еще можно получить наличные

В Украине действует услуга выдачи наличных в кассах отдельных магазинов, аптек и АЗС. Она позволяет получить определенную сумму денег при оплате покупки банковской картой. Если магазин поддерживает такую операцию, а терминал принимает бесконтактную оплату смартфоном, физическая карта может не понадобиться.

Услуга доступна у таких известных ритейлеров, как: АТБ, Сильпо, VARUS, Аврора, NOVUS, Фора, АНЦ и многих других.

Чтобы получить наличные в супермаркете, достаточно:

Выбрать товар и сообщить кассиру, что вы хотите дополнительно получить наличные. Уточнить максимальную сумму выдачи. Оплатить покупку вместе с суммой наличных через смартфон.

Какие комиссии и лимиты действуют при снятии наличных

Получение денег без физической карты не всегда является бесплатной услугой. Комиссия может зависеть от тарифа банка, типа счета, способа снятия и того, принадлежит ли банкомат банку-эмитенту. Также возможны ограничения на сумму одной операции и суточный объем снятия.

Отдельно действуют общие ограничения НБУ на выдачу наличных, если они применяются к соответствующему счету и операции. Поэтому перед снятием значительной суммы стоит проверить актуальные тарифы и лимиты непосредственно в своем банке.

С чем еще стоит ознакомиться

Недавно Новини.LIVE рассказывали, какая сумма может вызвать подозрения у финмониторинга при пополнении карты. Миф о лимите в 400 тысяч гривен не соответствует действительности. Ведь банк может заинтересоваться как 70 000, так и 20 000 гривен.

Также Новини.LIVE сообщали, как индивидуальным предпринимателям безопасно пополнять банковский счет. Если предприниматель пополняет счет из собственных средств — здесь может возникнуть интерес со стороны финансового мониторинга. Дело здесь не в сумме пополнения, а в происхождении средств.