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Главная Экономика Нет банковской карты под рукой: как снять наличные в 2026 году

Нет банковской карты под рукой: как снять наличные в 2026 году

Ua ru
25 октября 2026 19:10
Как снять наличные без банковской карты: что нужно знать украинцам Новини.LIVE
Мужчина у банкомата. Фото: Новини.LIVE

Отсутствие пластиковой банковской карты не всегда означает, что человек не сможет получить наличные в нужный момент. В 2026 году украинцы смогут воспользоваться банкоматом через смартфон или обратиться в кассу банка. Однако доступность этих услуг зависит от финансового учреждения и оборудования.

Как снять деньги без физической карты, что для этого нужно и какие ограничения следует учесть — выясняли Новини.LIVE.

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Как снять деньги в банкомате без карты

Один из самых удобных способов получить наличные без пластиковой карты — воспользоваться банкоматом, поддерживающим бесконтактные операции. Для этого понадобится смартфон с функцией NFC и банковская карта, добавленная в Apple или Google Pay.

Обычно процедура выглядит так:

  1. Для начала необходимо найти банкомат с обозначением бесконтактного считывания (NFC).
  2. Далее необходимо выбрать нужную карту в цифровом кошельке телефона.
  3. После этого нужно поднести смартфон к бесконтактному считывателю банкомата и выполнить дальнейшие инструкции на экране.

Важно, что не каждый банкомат с NFC поддерживает снятие денег с помощью смартфона. Также возможность проведения операции зависит от банка, платежной системы и конкретной карты.

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Как получить наличные через Приватбанк

Приватбанк позволяет клиентам снимать деньги без физической карты через мобильный банкинг.

Для этого необходимо:

  • авторизоваться в приложении "Приват24";
  • воспользоваться меню "Еще – Снятие наличных";
  • выбрать карту и сумму снятия, а затем нажать "Продолжить";
  • ввести ПИН-код выбранной карты;
  • отсканировать QR-код на главном экране банкомата ПриватБанка и забрать наличные.

Также в банкомате ПриватБанка есть еще 2 способа снятия наличных, однако за них придется заплатить комиссию. По номеру телефона достаточно ввести ПИН-код и получить деньги, либо отсканировав QR-код на главном экране банкомата.

Можно ли снять деньги в кассе банка без карты

Если пластиковой карты нет, а смартфон не поддерживает NFC, можно обратиться в отделение банка. Для получения наличных со своего счета обычно необходимо пройти идентификацию.

Банк может попросить предъявить паспорт или другой документ, удостоверяющий личность, и предоставить дополнительные сведения для подтверждения права распоряжаться счетом. Например, в Приватбанке достаточно иметь при себе финансовый номер телефона.

Перед посещением кассы желательно уточнить:

  • можно ли получить наличные без пластиковой карты;
  • какие документы необходимо иметь при себе;
  • действуют ли ограничения на сумму;
  • взимается ли комиссия;
  • нужно ли заранее заказывать крупную сумму наличных.

Получение наличных через кассу может выручить, если карта утеряна, повреждена или истек срок ее действия.

Как еще можно получить наличные

В Украине действует услуга выдачи наличных в кассах отдельных магазинов, аптек и АЗС. Она позволяет получить определенную сумму денег при оплате покупки банковской картой. Если магазин поддерживает такую операцию, а терминал принимает бесконтактную оплату смартфоном, физическая карта может не понадобиться.

Услуга доступна у таких известных ритейлеров, как: АТБ, Сильпо, VARUS, Аврора, NOVUS, Фора, АНЦ и многих других.

Чтобы получить наличные в супермаркете, достаточно:

  1. Выбрать товар и сообщить кассиру, что вы хотите дополнительно получить наличные.
  2. Уточнить максимальную сумму выдачи.
  3. Оплатить покупку вместе с суммой наличных через смартфон.

Какие комиссии и лимиты действуют при снятии наличных

Получение денег без физической карты не всегда является бесплатной услугой. Комиссия может зависеть от тарифа банка, типа счета, способа снятия и того, принадлежит ли банкомат банку-эмитенту. Также возможны ограничения на сумму одной операции и суточный объем снятия.

Отдельно действуют общие ограничения НБУ на выдачу наличных, если они применяются к соответствующему счету и операции. Поэтому перед снятием значительной суммы стоит проверить актуальные тарифы и лимиты непосредственно в своем банке.

С чем еще стоит ознакомиться

Недавно Новини.LIVE рассказывали, какая сумма может вызвать подозрения у финмониторинга при пополнении карты. Миф о лимите в 400 тысяч гривен не соответствует действительности. Ведь банк может заинтересоваться как 70 000, так и 20 000 гривен.

Также Новини.LIVE сообщали, как индивидуальным предпринимателям безопасно пополнять банковский счет. Если предприниматель пополняет счет из собственных средств — здесь может возникнуть интерес со стороны финансового мониторинга. Дело здесь не в сумме пополнения, а в происхождении средств.

магазины банкоматы банковские карты наличка NFC
Матвей Кулак - редактор экономических новостей
Автор:
Матвей Кулак

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