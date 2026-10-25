Нет банковской карты под рукой: как снять наличные в 2026 году
Отсутствие пластиковой банковской карты не всегда означает, что человек не сможет получить наличные в нужный момент. В 2026 году украинцы смогут воспользоваться банкоматом через смартфон или обратиться в кассу банка. Однако доступность этих услуг зависит от финансового учреждения и оборудования.
Как снять деньги без физической карты, что для этого нужно и какие ограничения следует учесть — выясняли Новини.LIVE.
Как снять деньги в банкомате без карты
Один из самых удобных способов получить наличные без пластиковой карты — воспользоваться банкоматом, поддерживающим бесконтактные операции. Для этого понадобится смартфон с функцией NFC и банковская карта, добавленная в Apple или Google Pay.
Обычно процедура выглядит так:
- Для начала необходимо найти банкомат с обозначением бесконтактного считывания (NFC).
- Далее необходимо выбрать нужную карту в цифровом кошельке телефона.
- После этого нужно поднести смартфон к бесконтактному считывателю банкомата и выполнить дальнейшие инструкции на экране.
Важно, что не каждый банкомат с NFC поддерживает снятие денег с помощью смартфона. Также возможность проведения операции зависит от банка, платежной системы и конкретной карты.
Как получить наличные через Приватбанк
Приватбанк позволяет клиентам снимать деньги без физической карты через мобильный банкинг.
Для этого необходимо:
- авторизоваться в приложении "Приват24";
- воспользоваться меню "Еще – Снятие наличных";
- выбрать карту и сумму снятия, а затем нажать "Продолжить";
- ввести ПИН-код выбранной карты;
- отсканировать QR-код на главном экране банкомата ПриватБанка и забрать наличные.
Также в банкомате ПриватБанка есть еще 2 способа снятия наличных, однако за них придется заплатить комиссию. По номеру телефона достаточно ввести ПИН-код и получить деньги, либо отсканировав QR-код на главном экране банкомата.
Можно ли снять деньги в кассе банка без карты
Если пластиковой карты нет, а смартфон не поддерживает NFC, можно обратиться в отделение банка. Для получения наличных со своего счета обычно необходимо пройти идентификацию.
Банк может попросить предъявить паспорт или другой документ, удостоверяющий личность, и предоставить дополнительные сведения для подтверждения права распоряжаться счетом. Например, в Приватбанке достаточно иметь при себе финансовый номер телефона.
Перед посещением кассы желательно уточнить:
- можно ли получить наличные без пластиковой карты;
- какие документы необходимо иметь при себе;
- действуют ли ограничения на сумму;
- взимается ли комиссия;
- нужно ли заранее заказывать крупную сумму наличных.
Получение наличных через кассу может выручить, если карта утеряна, повреждена или истек срок ее действия.
Как еще можно получить наличные
В Украине действует услуга выдачи наличных в кассах отдельных магазинов, аптек и АЗС. Она позволяет получить определенную сумму денег при оплате покупки банковской картой. Если магазин поддерживает такую операцию, а терминал принимает бесконтактную оплату смартфоном, физическая карта может не понадобиться.
Услуга доступна у таких известных ритейлеров, как: АТБ, Сильпо, VARUS, Аврора, NOVUS, Фора, АНЦ и многих других.
Чтобы получить наличные в супермаркете, достаточно:
- Выбрать товар и сообщить кассиру, что вы хотите дополнительно получить наличные.
- Уточнить максимальную сумму выдачи.
- Оплатить покупку вместе с суммой наличных через смартфон.
Какие комиссии и лимиты действуют при снятии наличных
Получение денег без физической карты не всегда является бесплатной услугой. Комиссия может зависеть от тарифа банка, типа счета, способа снятия и того, принадлежит ли банкомат банку-эмитенту. Также возможны ограничения на сумму одной операции и суточный объем снятия.
Отдельно действуют общие ограничения НБУ на выдачу наличных, если они применяются к соответствующему счету и операции. Поэтому перед снятием значительной суммы стоит проверить актуальные тарифы и лимиты непосредственно в своем банке.
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Недавно Новини.LIVE рассказывали, какая сумма может вызвать подозрения у финмониторинга при пополнении карты. Миф о лимите в 400 тысяч гривен не соответствует действительности. Ведь банк может заинтересоваться как 70 000, так и 20 000 гривен.
Также Новини.LIVE сообщали, как индивидуальным предпринимателям безопасно пополнять банковский счет. Если предприниматель пополняет счет из собственных средств — здесь может возникнуть интерес со стороны финансового мониторинга. Дело здесь не в сумме пополнения, а в происхождении средств.