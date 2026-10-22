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Главная Экономика Звонок из банка и чужой кредит: как не попасть в финансовую ловушку

Звонок из банка и чужой кредит: как не попасть в финансовую ловушку

Ua ru
22 октября 2026 06:22
Мошенническая схема с кредитами: правила защиты счета Pexels
Женщина держит в руках карту и телефон. Фото: Pexels

Украинские банки активно противодействуют мошенническим схемам, которых становится все больше. Однако существуют "проверенные методы", по которым действуют злоумышленники в поисках легкой наживы. Одна из распространенных — звонок из банка и срочное предупреждение о том, что на имя клиента кто-то пытается оформить кредит. В такой ситуации важно не растеряться и заранее выяснить, действительно ли на том конце провода находится представитель финансового учреждения.

О том, как защитить личные данные и средства на счете, рассказывает Новини.LIVE со ссылкой на ФинКульт.

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Как работают мошенники

Если вам звонят с неизвестного номера и представляются сотрудником банка, стоит насторожиться. Особенно опасна ситуация, когда такой человек взволнованным тоном сообщает, что кто-то пытается оформить кредит на ваше имя и для защиты средств нужно назвать код из SMS, которое пришлют на финансовый номер телефона.

Именно мошенники начинают разговор со срочной информации, рассчитывая на волнение человека, и намеренно торопят с выполнением своих инструкций, аргументируя это риском потерять деньги. Получив подобный звонок, необходимо действовать по четкому алгоритму. В то же время стоит учесть и то, что не все банки звонят клиентам, например, Monobank не предупреждает о подозрительных операциях по телефону.

Как реагировать на подозрительный звонок

Ключевое правило, которое нужно запомнить — настоящие сотрудники банка никогда не будут просить назвать PIN-коды, CVV/CVC, пароли и коды из SMS. Услышав такую просьбу, необходимо не поддаваться запугиванию, требованиям и завершить разговор.

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Следующий шаг — самостоятельно связаться с банком по номеру с официального сайта или с банковской карты, либо написать в чат-поддержку через приложение. Стоит уточнить у специалистов, действительно ли существует опасность и как действовать.

Что делать, если данные уже переданы

Бывают и случаи, когда мошенники оказываются очень убедительными или человек был очень занят и автоматически предоставил данные. Если так случилось, то следует немедленно обратиться в банк для подачи запроса на блокировку карты и проверить операции.

С чем еще стоит ознакомиться

Ранее Новини.LIVE сообщали, что пенсионеры могут самостоятельно сменить банк для получения выплат. Прежде чем открывать пенсионный счет, нужно убедиться, что выбранное финансовое учреждение сотрудничает с ПФУ. Информацию можно уточнить непосредственно у сотрудников.

Также Новини.LIVE писали, что банки могут проверять происхождение средств. Если на счет поступила крупная сумма, лучше заранее подготовить необходимые документы. По совету юриста, лучше избегать объяснений вроде "это мои деньги".

мошенничество банковские карты финансы банк оформление кредитов
Писаренко Владислав - редактор
Автор:
Писаренко Владислав

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