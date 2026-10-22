Женщина держит в руках карту и телефон. Фото: Pexels

Украинские банки активно противодействуют мошенническим схемам, которых становится все больше. Однако существуют "проверенные методы", по которым действуют злоумышленники в поисках легкой наживы. Одна из распространенных — звонок из банка и срочное предупреждение о том, что на имя клиента кто-то пытается оформить кредит. В такой ситуации важно не растеряться и заранее выяснить, действительно ли на том конце провода находится представитель финансового учреждения.

О том, как защитить личные данные и средства на счете, рассказывает Новини.LIVE со ссылкой на ФинКульт.

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Как работают мошенники

Если вам звонят с неизвестного номера и представляются сотрудником банка, стоит насторожиться. Особенно опасна ситуация, когда такой человек взволнованным тоном сообщает, что кто-то пытается оформить кредит на ваше имя и для защиты средств нужно назвать код из SMS, которое пришлют на финансовый номер телефона.

Именно мошенники начинают разговор со срочной информации, рассчитывая на волнение человека, и намеренно торопят с выполнением своих инструкций, аргументируя это риском потерять деньги. Получив подобный звонок, необходимо действовать по четкому алгоритму. В то же время стоит учесть и то, что не все банки звонят клиентам, например, Monobank не предупреждает о подозрительных операциях по телефону.

Как реагировать на подозрительный звонок

Ключевое правило, которое нужно запомнить — настоящие сотрудники банка никогда не будут просить назвать PIN-коды, CVV/CVC, пароли и коды из SMS. Услышав такую просьбу, необходимо не поддаваться запугиванию, требованиям и завершить разговор.

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Следующий шаг — самостоятельно связаться с банком по номеру с официального сайта или с банковской карты, либо написать в чат-поддержку через приложение. Стоит уточнить у специалистов, действительно ли существует опасность и как действовать.

Что делать, если данные уже переданы

Бывают и случаи, когда мошенники оказываются очень убедительными или человек был очень занят и автоматически предоставил данные. Если так случилось, то следует немедленно обратиться в банк для подачи запроса на блокировку карты и проверить операции.

С чем еще стоит ознакомиться

Ранее Новини.LIVE сообщали, что пенсионеры могут самостоятельно сменить банк для получения выплат. Прежде чем открывать пенсионный счет, нужно убедиться, что выбранное финансовое учреждение сотрудничает с ПФУ. Информацию можно уточнить непосредственно у сотрудников.

Также Новини.LIVE писали, что банки могут проверять происхождение средств. Если на счет поступила крупная сумма, лучше заранее подготовить необходимые документы. По совету юриста, лучше избегать объяснений вроде "это мои деньги".