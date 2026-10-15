Пенсия в другом банке: как перевести выплаты на другие реквизиты в октябре 2026 года

Мужчина и женщина работают за компьютером. Фото: zak.tax.gov.ua

По состоянию на 2026 год украинские пенсионеры получают выплаты различными способами, в частности наличными в отделениях Укрпошты или на банковский счет. Наши граждане имеют право по собственному усмотрению выбирать финансовое учреждение для обслуживания, а изменить реквизиты для начисления денег можно даже онлайн, без необходимости лично посещать ПФУ.

Сайт Новини.LIVE рассказывает, как пенсионерам перевести выплаты в другой банк.

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Как сменить банк для получения пенсии

Прежде чем открывать счет в конкретном финансовом учреждении, необходимо убедиться, что оно сотрудничает с Пенсионным фондом в части зачисления социальных выплат и является участником Фонда гарантирования вкладов физических лиц. Только после этого можно обратиться в банк с заявлением.

Следующий шаг — сообщить контролирующему органу новые реквизиты. Если не хочется идти в местное отделение ПФУ, стоит воспользоваться альтернативным вариантом. Очень просто изменить данные на веб-портале электронных услуг Пенсионного фонда.

Алгоритм действий несложен и включает такие шаги:

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авторизоваться на сайте с помощью квалифицированной электронной подписи (КЭП);

в личном кабинете зайти в раздел "О пенсионном обеспечении";

выбрать опцию "Внесение изменений в пенсионное дело", а затем — "Заявление на изменение реквизитов для выплаты";

в открывшемся окне отредактировать информацию о банке;

при необходимости загрузить скан-копии документов;

дать согласие на передачу и обработку персональных данных;

сформировать заявление, подписать КЭП и отправить в ПФУ.

Обычно заявки обрабатываются в течение 10 дней. Ознакомиться с результатами и проверить изменения можно в разделе "Мои обращения" на панели слева. Желательно подавать заявку до наступления периода выплаты пенсионного обеспечения, дабы не пришлось ждать до следующего начисления средств.

Проблемы с выплатой пенсий в октябре

Пожилым людям, которые хранили пенсию на картах Укрэксимбанка, придется обращаться в отделения Укрпошты за наличными. С 1 октября финансовое учреждение прекратило сотрудничество с ПФУ в части обслуживания счетов клиентов — получателей субсидий, льгот и различных социальных выплат.

До 15 сентября эти украинцы должны были сменить банк для начисления пенсионного обеспечения и сообщить новые реквизиты. Кто не успел обратиться с заявлением в контролирующий орган, будет ходить за деньгами на Укрпошту. Напомним, ежемесячно ответственные учреждения производят доставку пенсий в период с 4 по 25 число.

Ранее Новини.LIVE писали, на какие суммы минимальной и максимальной пенсии имеют право украинцы. По состоянию на октябрь 2026 года гражданам выплачивают не менее 2 595 грн и не более 25 950 грн. Расчеты зависят от размера прожиточного минимума для лиц, утративших трудоспособность.

Также Новини.LIVE рассказывали, зачем украинцам следует заняться оцифровкой трудовых книжек. Пенсионный фонд требует перенести данные с бумажного носителя в электронный реестр, чтобы не потерялись годы страхового стажа. Прежде всего это касается периодов работы до 1 января 2004 года.