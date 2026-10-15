Пенсія в іншому банку: як перевести виплати на інші реквізити у жовтні 2026 року

Чоловік і жінка працюють за комп'ютером. Фото: zak.tax.gov.ua

Станом на 2026 рік українські пенсіонери отримують виплати різними способами, зокрема готівкою у відділеннях Укрпошти або на банківський рахунок. Наші громадяни мають право на власний розсуд обирати фінансову установу для обслуговування, а змінити реквізити для нарахування коштів можна навіть онлайн, без потреби особисто відвідувати ПФУ.

Сайт Новини.LIVE розповідає, як пенсіонерам перевести виплати в інший банк.

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Як змінити банк для отримання пенсії

Перш ніж відкривати рахунок у конкретній фінансовій установі, необхідно переконатися, що вона співпрацює з Пенсійним фондом у частині зарахування соціальних виплат і є учасником Фонду гарантування вкладів фізичних осіб. Лише після цього можна звернутися в банк із заявою.

Наступний крок — повідомити контролюючому органу нові реквізити. Якщо не хочеться йти до місцевого відділення ПФУ, варто скористатися альтернативним варіантом. Дуже просто змінити дані на вебпорталі електронних послуг Пенсійного фонду.

Алгоритм дій нескладний і включає такі кроки:

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авторизуватися на сайті за допомогою кваліфікованого електронного підпису (КЕП);

в особистому кабінеті зайти в розділ "Щодо пенсійного забезпечення";

обрати опцію "Внесення змін до пенсійної справи", а потім — "Заява на зміну виплатних реквізитів";

у відкритому вікні відредагувати інформацію про банк;

завантажити скан-копії документів за потреби;

надати згоду на передачу та обробку персональних даних;

сформувати заяву, підписати КЕП і надіслати до ПФУ.

Зазвичай звернення опрацьовуються протягом 10 днів. Ознайомитися з результатами і перевірити зміни можна у розділі "Мої звернення" на панелі зліва. Бажано подавати заявку до настання періоду виплати пенсійного забезпечення, аби не довелося чекати до наступного нарахування коштів.

Проблеми з виплатою пенсій у жовтні

Особам похилого віку, які зберігали пенсію на картках Укрексімбанку, доведеться йти до відділення Укрпошти за готівкою. З 1 жовтня фінансова установа припинила співпрацю з ПФУ в частині обслуговування рахунків клієнтів — отримувачів субсидій, пільг, різних соціальних виплат.

До 15 вересня ці українці мали змінити банк для нарахування пенсійного забезпечення та повідомити нові реквізити. Хто не встиг звернутися із заявою до контролюючого органу, буде ходити за коштами на Укрпошту. Нагадаємо, щомісяця відповідальні установи здійснюють доставку пенсій у період із 4 по 25 число.

Раніше Новини.LIVE писали, на які суми мінімальної та максимальної пенсії мають право українці. Станом на жовтень 2026 року громадянам виплачують не менше 2 595 грн і не більше 25 950 грн. Розрахунки залежать від розміру прожиткового мінімуму для осіб, які втратили працездатність.

Також Новини.LIVE розповідали, навіщо українцям займатися оцифруванням трудових книжок. Пенсійний фонд вимагає перенести дані з паперового вигляду в електронний реєстр, аби не втратилися роки страхового стажу. Насамперед це стосується періодів роботи до 1 січня 2004 року.