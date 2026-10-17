Мошенничество с банковской картой: как вернуть деньги в Украине

Женщина с телефоном в руках. Фото: Новини.LIVE

Ситуация, когда мошенники получают доступ к банковской карте или приложению и без ведома владельца списывают средства, становится всё более распространённой. Однако не стоит спешить считать деньги окончательно потерянными. Украинское законодательство и судебная практика предусматривают четкие случаи, когда банковское учреждение обязано компенсировать убытки клиенту за свой счет.

Сайт Новини.LIVE выяснил, когда банк вернет деньги, а когда откажет.

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Что такое неакцептованная операция

Если денежный перевод или снятие средств произошли без вашего подтверждения или согласия, такая транзакция по законодательству считается неакцептованной. В соответствии с частью 12 статьи 86 Закона Украины "О платежных услугах", в случае совершения неакцептованной платежной операции банк обязан незамедлительно вернуть клиенту сумму этой операции. Кроме того, финансовое учреждение должно возместить комиссии и выплатить пеню. Главным условием для возврата является отсутствие разглашения клиентом своих персональных данных и соблюдение им базовых правил финансовой безопасности.

Что делать в случае мошенничества

Чтобы сохранить шанс на полный возврат средств, пострадавшему клиенту необходимо немедленно выполнить алгоритм из нескольких обязательных действий:

Заблокировать карту и онлайн-банкинг. Подать официальное заявление в банк. Обязательно сохраните подтверждение подачи заявления (входящий номер или копию с отметкой). Обратиться в правоохранительные органы. Сообщите о совершении киберпреступления по номеру 102 или подайте электронное заявление на сайте Киберполиции. Требовать от банка доказательную базу. Если финансовое учреждение утверждает, что операцию совершили именно вы, попросите предоставить полную техническую информацию — о способе подтверждения, данных устройства, IP-адресе и возможном изменении финансового номера.

В случае категорического отказа банка следует направить письменную жалобу в Национальный банк Украины (НБУ). Если же это не даст результата, окончательным средством защиты является обращение в суд.

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Позиция Верховного Суда

Часто банки отказывают в возврате средств, ссылаясь на то, что операция была подтверждена правильным паролем или SMS-кодом. Однако украинские суды занимают позицию защиты потребителя.

Верховный Суд Украины в своих постановлениях, в частности по делу № 490/7829/23, неоднократно подчеркивал: сам факт использования правильного пароля или кода подтверждения еще не является неопровержимым доказательством того, что перевод совершил именно клиент или что он добровольно передал данные третьим лицам.

Бремя доказывания вины клиента лежит именно на банке. Если банковское учреждение не сможет бесспорно доказать в суде, что ответчик сам разгласил платежные данные или стал причиной утечки информации из-за собственной халатности, суд обяжет банк полностью возместить похищенные мошенниками средства.

С чем еще стоит ознакомиться

Недавно Новини.LIVE рассказывали о мошеннической схеме от имени Укрпочты. Злоумышленники рассылают SMS-сообщения, в которых якобы необходимо дополнительно оплатить доставку посылки. Также они добавляют фишинговую ссылку, после чего крадут личные данные.

Кроме того, Новини.LIVE сообщали, что грозит за аферу с поддельными справками об инвалидности. История произошла во Львове в 2022 году, где мужчина обратился за пенсией по инвалидности III группы. За это время государство уже перечислило ему 78 147 гривен.