Шахрайство з банківською карткою: як повернути гроші в Україні

Жінка з телефоном у руках. Фото: Новини.LIVE

Ситуація, коли шахраї отримують доступ до банківської картки або застосунку та безвідома власника списують кошти, стає дедалі поширенішою. Проте не варто поспішати вважати гроші остаточно втраченими. Українське законодавство та судова практика передбачають чіткі випадки, коли банківська установа зобов'язана компенсувати збитки клієнту за власний рахунок.

Сайт Новини.LIVE дізнавався, коли банк поверне гроші, а коли відмовить.

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Що таке неакцептована операція

Якщо грошовий переказ або зняття коштів відбулися без вашого підтвердження чи згоди, така транзакція за законодавством вважається неакцептованою. Відповідно до частини 12 статті 86 Закону України "Про платіжні послуги", у разі здійснення неакцептованої платіжної операції банк зобов'язаний невідкладно повернути клієнту суму цієї операції. Крім того, фінансова установа має відшкодувати комісії та виплатити пеню. Головною умовою для повернення є відсутність розголошення клієнтом своїх персональних даних і дотримання ним базових правил фінансової безпеки.

Що робити у разі шахрайства

Щоб зберегти шанс на повне повернення коштів, постраждалому клієнту необхідно негайно виконати алгоритм із кількох обов'язкових дій:

Заблокувати картку та онлайн-банкінг. Подати офіційну заяву до банку. Обов'язково збережіть підтвердження подачі заяви (вхідний номер або копію з відміткою). Звернутися до правоохоронних органів. Повідомте про вчинення кіберзлочину за номером 102 або подайте електронну заяву на сайті Кіберполіції. Вимагати доказову базу від банку. Якщо фінансова установа стверджує, що операцію здійснили саме ви, попросіть надати повну технічну інформацію — про спосіб підтвердження, дані пристрою, IP-адресу та можливу зміну фінансового номера.

У разі категоричної відмови банку слід направити письмову скаргу до Національного банку України (НБУ). Якщо ж це не дасть результату, остаточним інструментом захисту є звернення до суду.

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Позиція Верховного Суду

Часто банки відмовляють у поверненні коштів, посилаючись на те, що операція була підтверджена правильним паролем чи СМС-кодом. Проте українські суди займають позицію захисту споживача.

Верховний Суд України у своїх постановах, зокрема у справі № 490/7829/23, неодноразово наголошував: сам факт використання правильного пароля або коду підтвердження ще не є беззаперечним доказом того, що переказ зробив саме клієнт або що він добровільно передав дані третім особам.

Обов'язок доведення вини клієнта покладається саме на банк. Якщо банківська установа не зможе беззаперечно довести в суді, що відповідач сам розголосив платіжні дані чи спричинив витік інформації через власну недбалість, суд зобов'яже банк повністю відшкодувати вкрадені шахраями кошти.

З чим ще варто ознайомитись

Нещодавно Новини.LIVE розповідали про шахрайську схему від імені Укрпошти. Зловмисники надсилають SMS-повідомлення, де нібито необхідно додатково оплатити доставку посилки. Також додають фішингове посилання, після чого крадуть особисті дані.

Також Новини.LIVE повідомляли, що загрожує за аферу з "липовими" довідками про інвалідність. Історія сталась у Львові у 2022 році, де чоловік звернувся по пенсію з інвалідності III групи. За цей час держава вже перерахувала йому 78 147 гривень.