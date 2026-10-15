Нова хвиля шахрайства з Укрпоштою: які повідомлення залишать без грошей

Дівчина читає повідомлення у смартфоні. Фото: Новини.LIVE

Українцям почали надходити повідомлення про нібито додаткову оплату поштових відправлень. Сума відносно невелика, тому люди можуть сприймати таке SMS як справжнє нагадування від поштового оператора. Однак за проханням переказати кілька десятків гривень ховається шахрайська схема, через яку можна втратити значно більше.

Про новий спосіб обману українців попередили в Укрпошті, передає Новини.LIVE.

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Як шахраї виманюють гроші

Зловмисники надсилають SMS від імені Укрпошти, у яких повідомляють, що за посилку потрібно сплатити митний збір у розмірі 30 гривень. Для цього пропонують перейти за посиланням та провести оплату.

Насправді посилання веде на підроблений сайт, який зовні може нагадувати офіційну сторінку Укрпошти. Якщо людина введе там персональні дані та реквізити банківської картки, ця інформація потрапить до шахраїв.

Як захистити банківську картку

Якщо на телефон надійшло повідомлення з вимогою терміново оплатити посилку, переходити за посиланням із SMS не потрібно. Перевірити інформацію про відправлення можна самостійно на офіційному сайті Укрпошти або в застосунку "Укрпошта 2.0".

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Також слід уважно ставитися до сайтів, які просять ввести номер картки, термін її дії та інші платіжні дані. Навіть якщо сторінка виглядає знайомою, не поспішайте ділитися особистою інформацією.

Якщо реквізити картки вже потрапили на підозрілий сайт, потрібно негайно звернутися до банку. Працівники фінустанови підкажуть, як захистити рахунок і запобігти списанню коштів.

У яку пастку можуть потрапити пенсіонери

Варто звертати увагу і на інші небезпечні повідомлення, які розсилають від імені Пенсійного фонду. Українців лякають втратою пенсій та пільг, а потім пропонують "обрати свій трудовий стаж" і підписатися на Telegram-канал, який видають за офіційний. У ПФУ попередили, що такі повідомлення є фейком, а посилання в них можуть вести на шахрайські сайти.

Також у Пенсійному фонді наголосили, що не надсилають громадянам особистих повідомлень у месенджерах. Перевіряйте інформацію про пенсії, субсидії та пільги на офіційному сайті ПФУ або його перевірених сторінках у соцмережах.

Раніше Новини.LIVE розповідали, як діяти, якщо шахраї списали гроші з банківської картки. Адвокатка Тетяна Даниленко пояснила, за яких умов банк має відшкодувати втрати клієнта та які докази допоможуть домогтися повернення коштів. Якщо фінансова установа відмовляє, можна поскаржитися до НБУ або звернутися до суду.

Також Новини.LIVE писали, що загрожує за шахрайство з пенсійними виплатами. У Львові чоловік отримував пенсію по інвалідності за підробленою довідкою. За понад три роки йому виплатили 78 000 гривень, але після викриття афери довелося повернути всю суму та сплатити ще 51 000 гривень штрафу. Загальні витрати перевищили 129 000 гривень — значно більше за незаконно отриману пенсію.