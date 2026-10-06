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Головна Економіка Втрата пенсії та пільг: українців попередили про нову пастку шахраїв

Втрата пенсії та пільг: українців попередили про нову пастку шахраїв

Ua ru
6 жовтня 2026 20:20
Шахраї розсилають повідомлення від імені ПФУ: на що звернути увагу
Пенсіонерка з телефоном у руках. Фото: Новини.LIVE

Шахраї постійно вигадують нові способи, щоб виманити гроші чи особисті дані українців. Найчастіше їхньою мішенню стають пенсіонери, яких намагаються налякати проблемами з виплатами або заманити грошовою допомогою. Нещодавно з’явилася нова схема, коли аферисти пишуть нібито від імені ПФУ. 

Як працює обман, розповіли у Пенсійному фонді України, передає Новини.LIVE.

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Яким повідомленням не варто вірити

У Telegram з'явилися дописи, які видають за повідомлення ПФУ. Людей лякають можливою втратою виплат і знижок. Після цього пропонують "обрати свій трудовий стаж" та підписатися на канал, який подають як офіційний.

У Пенсійному фонді пояснили, що ця інформація — фейк. Такі повідомлення підштовхують людей перейти за посиланнями на підозрілі сайти та фішингові ресурси. ПФУ також наголосив, що не надсилає користувачам особисті повідомлення у месенджерах. 

Де шукати справжню інформацію від ПФУ

Перевіряти інформацію про пенсії, субсидії, пільги, страхові та соціальні виплати краще через офіційні канали Пенсійного фонду. Фонд має власний сайт, а також сторінки та канали у:

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Якщо людина вже потрапила на підозрілий ресурс або зіткнулася з шахрайством в інтернеті, про це можна повідомити кіберполіцію через електронне звернення.

Як захистити від крадіжки гроші на картці

Шахраї можуть швидко вгадати PIN-код, тому варто знати правила безпеки. Наприклад, комбінація 1234 залишається одним із найпоширеніших PIN-кодів, тож її легко спробувати першою. Серед популярних варіантів також 1111, 0000, 1342, 1212, а ще комбінації з однакових цифр — 2222, 4444, 7777, 5555, 9999 та 6666. Передбачуваними вважаються й PIN-коди з роком народження, а також 2580 — ці цифри утворюють пряму лінію на цифровій клавіатурі.

Для телефона, банківської картки та інших пристроїв краще обирати різні PIN-коди без очевидних послідовностей, дат народження та інших особистих даних. Якщо пристрій дозволяє, використовуйте код щонайменше із шести цифр, а додатковий захист забезпечте відбитком пальця або розпізнаванням обличчя. 

Раніше Новини.LIVE розповідали, як українців у Польщі обманюють під час працевлаштування. У вакансіях обіцяють високу ставку, житло чи додаткові гроші, але в договорі вказують меншу зарплату, а потім утримують кошти за проживання, одяг або доїзд. Щоб захистити свої виплати й мати медичне страхування, працівникам радять перевіряти умови договору та внески до ZUS.

Також Новини.LIVE писали, як шахраї обманюють пенсіонерів під виглядом нових доплат. У соцмережах обіцяють виплати від 3 200 до 5 300 гривень, а для їх отримання просять перейти за посиланням, підтвердити дані або пройти "ідентифікацію". Щоб зберегти гроші, перевіряйте інформацію на офіційних ресурсах і не вводьте реквізити картки.

пенсіонери шахрайство Пенсійний Фонд шахраї небезпечні повідомлення
Юлія Карпова - Редактор економічних новин
Автор:
Юлія Карпова

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