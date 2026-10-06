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Главная Экономика Потеря пенсии и льгот: украинцев предупредили о новой уловке мошенников

Потеря пенсии и льгот: украинцев предупредили о новой уловке мошенников

Ua ru
6 октября 2026 20:20
Мошенники рассылают сообщения от имени ПФУ: на что следует обратить внимание
Пенсионерка с телефоном в руках. Фото: Новини.LIVE

Мошенники постоянно придумывают новые способы, чтобы выманить деньги или личные данные у украинцев. Чаще всего их мишенью становятся пенсионеры, которых пытаются напугать проблемами с выплатами или заманить обещаниями денежной помощи. Недавно появилась новая схема, когда мошенники пишут якобы от имени ПФУ.

Как работает этот обман, рассказали в Пенсионном фонде Украины, передает Новини.LIVE.

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Каким сообщениям не стоит верить

В Telegram появились сообщения, которые выдают за сообщения ПФУ. Людей пугают возможной потерей выплат и скидок. После этого предлагают "выбрать свой трудовой стаж" и подписаться на канал, который представляют как официальный.

В Пенсионном фонде пояснили, что эта информация — фейк. Такие сообщения подталкивают людей переходить по ссылкам на подозрительные сайты и фишинговые ресурсы. ПФУ также подчеркнул, что не отправляет пользователям личные сообщения в мессенджерах.

Где искать достоверную информацию от ПФУ

Проверять информацию о пенсиях, субсидиях, льготах, страховых и социальных выплатах лучше через официальные каналы Пенсионного фонда. У фонда есть собственный сайт, а также страницы и каналы в:

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Если человек уже попал на подозрительный ресурс или столкнулся с мошенничеством в интернете, об этом можно сообщить киберполиции через электронное обращение.

Как защитить деньги на карте от кражи

Мошенники могут быстро угадать PIN-код, поэтому стоит знать правила безопасности. Например, комбинация 1234 остается одним из самых распространенных PIN-кодов, поэтому ее легко попробовать первой. Среди популярных вариантов также 1111, 0000, 1342, 1212, а также комбинации из одинаковых цифр — 2222, 4444, 7777, 5555, 9999 и 6666. Предсказуемыми считаются и PIN-коды с годом рождения, а также 2580 — эти цифры образуют прямую линию на цифровой клавиатуре.

Для телефона, банковской карты и других устройств лучше выбирать разные PIN-коды без очевидных последовательностей, дат рождения и других личных данных. Если устройство позволяет, используйте код не менее из шести цифр, а дополнительную защиту обеспечьте отпечатком пальца или распознаванием лица.

Ранее Новини.LIVE рассказывали, как украинцев в Польше обманывают при трудоустройстве. В объявлениях о вакансиях обещают высокую ставку, жилье или дополнительные деньги, но в договоре указывают меньшую зарплату, а затем удерживают средства за проживание, одежду или проезд. Чтобы защитить свои выплаты и иметь медицинскую страховку, работникам советуют проверять условия договора и взносы в ZUS.

Также Новини.LIVE писали о том, как мошенники обманывают пенсионеров под видом новых доплат. В соцсетях обещают выплаты от 3 200 до 5 300 гривен, а для их получения просят перейти по ссылке, подтвердить данные или пройти "идентификацию". Чтобы сохранить деньги, проверяйте информацию на официальных ресурсах и не вводите реквизиты карты.

пенсионеры мошенничество Пенсионный Фонд мошенники опасные сообщения
Юлия Карпова - Редактор экономических новостей
Автор:
Юлия Карпова

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