Ложные сообщения о доплатах к пенсиям в соцсетях: Минюст предупредил о фишинге

Двое мужчин в шляпах. Фото: УНИАН

В социальных сетях массово распространяется ложная информация о якобы введении новых денежных доплат для пенсионеров. Злоумышленники обещают выплаты в размере от 3200 до 5300 гривен в зависимости от стажа и региона проживания, пытаясь похитить банковские данные граждан.

Об этом сообщила Судебно-юридическая газета со ссылкой на сообщение Министерства юстиции Украины, передают Новини.LIVE.

Фишинговая атака продолжается

По данным Минюста, эта схема представляет собой классический фишинг. Чтобы вызвать доверие пользователей, мошенники копируют официальную символику и логотипы государственных учреждений и рассылают сообщения людям, которые потенциально могут получать пенсионные выплаты.

Работают по следующей схеме: гражданам предлагают:

либо перейти по ссылке;

либо подтвердить регион проживания;

либо пройти «идентификацию».

При этом мошенники намеренно манипулируют чувством срочности, используя призывы вроде «только сегодня» или "срочно", "успейте получить выплату сегодня".

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Главная цель злоумышленников

С помощью манипулятивных фраз мошенники пытаются заставить человека перейти на поддельный сайт и ввести личные данные или реквизиты платежных карт. Получив эти данные, мошенники получают доступ к интернет-банкингу и похищают средства со счетов жертв.

Как защититься от мошенников

В Минюсте призывают соблюдать основные правила безопасности в Интернете, чтобы не потерять сбережения:

Проверяйте информацию о выплатах только на официальных ресурсах государственных органов. Это сайты исключительно с официальным доменом gov.ua. Не переходите по подозрительным ссылкам из мессенджеров, социальных сетей или SMS. Ни в коем случае не вводите реквизиты платежных карт на неизвестных сайтах и ресурсах. Не совершайте никаких платежей по типу «заплатите 100 гривен, а получите 5 300 гривен». Не поддавайтесь психологическому давлению и призывам действовать немедленно.

Что еще стоит знать

Недавно Новини.LIVE рассказывали о схемах, которые используют мошенники при продаже недвижимости. Мошенники могут продать одну квартиру сразу нескольким покупателям, используя лазейки в регистрации, поддельные документы или сговор с недобросовестным нотариусом. Чаще всего такая схема становится возможной, когда право собственности еще не внесено в новый электронный реестр.

Также Новини.LIVE сообщали о том, как владельцы банковских карт могут получить штрафы из-за мошенников. Это касается украинцев, которые сознательно передают свои банковские карты, счета или доступ к онлайн-банкингу для незаконных финансовых операций. По словам экспертов, штрафы могут достигать 51 000 гривен.