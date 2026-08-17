Видео
Иконка - поддержать ЗСУ Поддержать ЗСУ
Україна
Новости Армия Экономика Спорт Колонки Видео
КомпанииПсихологияИнвестицииРынок трудаМир туризмаМодаЕвровидениеГрядкаКультАвтоДом и огородРынок недвижимостиВоенная экономикаШтабШоу-бизнес --ТехноДеньги ВСУСпортМентальное здоровьеЭкономика 2024FashionФинансистГороскопНацотборМобилизацияПередоваяПутешествияПризывЭкономистТрадицииВалютаПогодаВойнаПолитикаКиевОлимпиадаLifeЖизньПутеводительВкусРецептыТранспортКино и сериалыМетеоМедцентрСаморазвитиеСтильПромоНедвижимостьЭксклюзивХроникиВойскоЗвездыАктуальноИндустрииШоу и звездыМирТЦКЛайфхакиДеньгиВоенныйСегодняНаукаСветЕдаWowЖивотныеСадВСУSuperКурсОбществоПроисшествияКомбатДемобилизацияSmartБоксЗдоровьеУкраина АрхивОгоРезервКухняЛайфстайлПраздникиЛьвовФинансыГламурЧМ-2026ЭкономикаУкраинаЗдоровье +ТехноНовости дняКулинарияШоу-бизнесАрмияITХарьковОдессаКиноТехнологииДача

Популярные запросы

Енергокриза Україна Вступ до ЄС
Ціни на газ Курс гривні
Військова допомога Ситуація на фронті
Реконструкція міст Відключення світла
Авто
Актуально
Вкус
Дом и огород
Киев
Львов
Мобилизация
Мода
Новости дня
Одесса
Политика
Праздники
Промо
Спорт
Техно
Транспорт
ТЦК
Финансы
Харьков
Штаб
Экономика
Эксклюзив
Видео

Соцсети

Youtube Youtube Telegram Telegram Viber Viber Instagram Instagram Facebook Facebook TikTok TikTok Google News Google News Google News Spotify SoundCloud SoundCloud RSS RSS
Главная Экономика Псевдодоплаты к пенсиям: в Минюсте предупредили об атаках мошенников

Псевдодоплаты к пенсиям: в Минюсте предупредили об атаках мошенников

Ua ru
Дата публикации 17 августа 2026 18:15
Ложные сообщения о доплатах к пенсиям в соцсетях: Минюст предупредил о фишинге
Двое мужчин в шляпах. Фото: УНИАН

В социальных сетях массово распространяется ложная информация о якобы введении новых денежных доплат для пенсионеров. Злоумышленники обещают выплаты в размере от 3200 до 5300 гривен в зависимости от стажа и региона проживания, пытаясь похитить банковские данные граждан.

Об этом сообщила Судебно-юридическая газета со ссылкой на сообщение Министерства юстиции Украины, передают Новини.LIVE.

Фишинговая атака продолжается

По данным Минюста, эта схема представляет собой классический фишинг. Чтобы вызвать доверие пользователей, мошенники копируют официальную символику и логотипы государственных учреждений и рассылают сообщения людям, которые потенциально могут получать пенсионные выплаты.

Работают по следующей схеме: гражданам предлагают:

  • либо перейти по ссылке;
  • либо подтвердить регион проживания;
  • либо пройти «идентификацию».

При этом мошенники намеренно манипулируют чувством срочности, используя призывы вроде «только сегодня» или "срочно", "успейте получить выплату сегодня".

Читайте также:

Главная цель злоумышленников

С помощью манипулятивных фраз мошенники пытаются заставить человека перейти на поддельный сайт и ввести личные данные или реквизиты платежных карт. Получив эти данные, мошенники получают доступ к интернет-банкингу и похищают средства со счетов жертв.

Как защититься от мошенников

В Минюсте призывают соблюдать основные правила безопасности в Интернете, чтобы не потерять сбережения:

  1. Проверяйте информацию о выплатах только на официальных ресурсах государственных органов. Это сайты исключительно с официальным доменом gov.ua.
  2. Не переходите по подозрительным ссылкам из мессенджеров, социальных сетей или SMS.
  3. Ни в коем случае не вводите реквизиты платежных карт на неизвестных сайтах и ресурсах.
  4. Не совершайте никаких платежей по типу «заплатите 100 гривен, а получите 5 300 гривен».
  5. Не поддавайтесь психологическому давлению и призывам действовать немедленно.

Что еще стоит знать

Недавно Новини.LIVE рассказывали о схемах, которые используют мошенники при продаже недвижимости. Мошенники могут продать одну квартиру сразу нескольким покупателям, используя лазейки в регистрации, поддельные документы или сговор с недобросовестным нотариусом. Чаще всего такая схема становится возможной, когда право собственности еще не внесено в новый электронный реестр.

Также Новини.LIVE сообщали о том, как владельцы банковских карт могут получить штрафы из-за мошенников. Это касается украинцев, которые сознательно передают свои банковские карты, счета или доступ к онлайн-банкингу для незаконных финансовых операций. По словам экспертов, штрафы могут достигать 51 000 гривен.

афера Минюст пенсионеры Пенсионный Фонд фишинг
Матвей Кулак - редактор экономических новостей
Автор:
Матвей Кулак

Этот сайт использует cookie-файлы

Политика пользователя cookie

Больше информации