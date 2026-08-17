Некоторые украинцы могут выйти на пенсию раньше: кому не нужно ждать еще 10 лет

Люди на улице города. Фото: Новини.LIVE

Украинцы могут оформить пенсионные выплаты раньше, если относятся к определенным категориям работников и имеют достаточный специальный стаж. В этом случае назначается пенсия за выслугу лет. На такое денежное обеспечение имеют право специалисты, занятые на работе, выполнение которой ведет к утрате трудоспособности. Мы разобрались, кто может выйти на пенсию значительно раньше.

Сайт Новини.LIVE рассказывает, кто из украинцев может не дожидаться достижения общего пенсионного возраста.

Право на пенсию без учета возраста

Для получения статуса пенсионера раньше общеустановленного срока необходимо не только относиться к конкретной категории сотрудников, но и иметь специальный стаж. Согласно информации Пенсионного фонда, возраст не учитывается при назначении денежного обеспечения для:

артистов с творческим стажем от 20 до 35 лет;

сотрудников авиации и летно-испытательного состава при наличии выслуги у мужчин от 25 лет по состоянию на 01.04.2015 до 26 лет 6 месяцев по состоянию на 11.10.2017, у женщин — от 20 лет по состоянию на 01.04.2015 до 21 года 6 месяцев по состоянию на 11.10.2017;

педагогов, работников здравоохранения и социального обеспечения при наличии специального стажа работы от 25 лет по состоянию на 04.2015 до 26 лет 6 месяцев по состоянию на 11.10.2017;

спортсменов со стажем не менее 25 лет, в том числе пребывания в составе сборных команд Украины не менее 6 лет;

военнослужащих, отслуживших не менее 25 лет или достигших 45 лет и имеющих не менее 25 лет страхового стажа, из которых 12,5 года — служба.

Размеры финансовых выплат определяются законом "Об общеобязательном государственном пенсионном страховании" и зависят от заработной платы, с которой уплачивались взносы, а также накопленного стажа. Право на получение статуса пенсионера по выслуге лет предоставляется лишь после увольнения с работы/должности.

Кто может выйти на пенсию раньше

Если мужчины достигли возраста 50-55 лет, а женщины — 45-50 лет, они могут выйти на пенсию при наличии достаточного общего стажа, включая специальный. Речь идет о:

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диспетчерах, осуществляющих управление воздушным движением;

специалистах инженерно-технического состава гражданской авиации;

бортпроводниках;

работниках железнодорожного транспорта и метрополитена;

сотрудниках, занятых на полевых геологоразведочных работах, лесозаготовках и лесосплаве;

механизаторах в портах;

экипаже морского, речного флота и флота рыбной промышленности.

Отметим, по состоянию на 2026 год минимальный страховой стаж, необходимый для выхода на пенсию, составляет 33 года для лиц в возрасте 60 лет, 23 года — для лиц в возрасте 63 лет, 15 лет — для лиц в возрасте 65 лет. Если стажа не хватает, существует возможность доплатить взносы в размере 1 902,34 грн/мес.

Что еще нужно знать украинцам

Ранее Новини.LIVE писали, что пенсии украинцев могут отличаться почти на 75%. Речь идет о людях, которые имеют одинаковый стаж и платили одинаковые страховые взносы. Но если кто-то вышел на пенсию раньше, его денежное обеспечение будет меньше из-за показателей средней зарплаты.

Также Новини.LIVE рассказывали, где украинцам выгоднее всего зарабатывать "на старость". Пенсионные системы европейских стран могут существенно отличаться, особенно по минимальным и средним размерам выплат. Мы узнали, какие условия предусмотрены для пенсионеров в ЕС.