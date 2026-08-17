Деякі українці можуть вийти на пенсію раніше: кому не треба чекати ще 10 років

Люди на вулиці міста. Фото: Новини.LIVE

Українці можуть оформити пенсійні виплати раніше, якщо входять у визначені категорії працівників і мають достатньо спеціального стажу. Тоді призначається пенсія за вислугу років. На таке грошове забезпечення мають право фахівці, зайняті на роботі, виконання якої наближує втрату працездатності. Ми розібралися, хто може вийти на пенсію набагато раніше.

Сайт Новини.LIVE розповідає, хто з українців може не чекати досягнення загального пенсійного віку.

Право на пенсію без урахування віку

Для набуття статусу пенсіонера раніше загальновстановленого строку, потрібно не лише належати до конкретної категорії працівників, але й мати спеціальний стаж. Згідно з інформацією від Пенсійного фонду, вік не враховують у випадку призначення грошового забезпечення для:

артистів із творчим стажем від 20 до 35 років;

співробітників авіації та льотно-випробного складу за наявності вислуги у чоловіків від 25 років на 01.04.2015 до 26 років 6 місяців на 11.10.2017, у жінок — від 20 років на 01.04.2015 до 21 року 6 місяців на 11.10.2017;

педагогів, працівників охорони здоров’я та соціального забезпечення за наявності спеціального стажу роботи від 25 років на 04.2015 до 26 років 6 місяців на 11.10.2017;

спортсменів зі стажем не менше 25 років, у тому числі перебування у складі збірних команд України не менше 6 років;

військових, які відслужили щонайменше 25 років, або досягли 45 років і мають не менше 25 років страхового стажу, з яких 12,5 року — служба.

Розміри фінансових виплат визначаються законом "Про загальнообов’язкове державне пенсійне страхування" і залежать від зарплати, з якої сплачувалися внески, а також набутого стажу. Право на набуття статусу пенсіонера за вислугу років надається лише після звільнення з роботи/посади.

Хто може вийти на пенсію раніше

Якщо чоловіки досягли віку 50-55 років, а жінки — 45-50 років, вони можуть вийти на пенсію в разі накопичення достатнього загального стажу, включно зі спеціальним. Йдеться про:

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диспетчерів, які здійснюють управління повітряним рухом;

фахівців інженерно-технічного складу цивільної авіації;

бортпроводників;

працівників залізничного транспорту і метрополітену;

співробітників, зайнятих на польових геологорозвідувальних роботах, лісозаготівлях і лісосплаві;

механізаторів у портах;

плавсклад морського, річкового флоту і флоту рибної промисловості.

Зауважимо, станом на 2026 рік мінімальна кількість страхового стажу, необхідна для виходу на пенсію, становить 33 роки для осіб 60-річного віку, 23 роки — для осіб 63-річного віку, 15 років — для осіб 65-річного віку. Якщо стажу не вистачає, існує змога доплатити внески у розмірі 1 902,34 грн/міс.

Що ще варто знати українцям

Раніше Новини.LIVE писали, що пенсії українців можуть відрізнятися майже на 75%. Йдеться про людей, які мають однаковий стаж і сплачували однакові страхові внески. Але якщо хтось вийшов на пенсію раніше, його грошове забезпечення буде меншим через показники середньої зарплати.

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