Пенсії українців сильно відрізняються: Гетманцев назвав ключову проблему і спосіб вирішення

Дві пенсіонерки на вулиці. Фото: Новини.LIVE

Станом на серпень 2026 року пенсійні виплати в Україні призначають за солідарною системою, коли офіційно працевлаштовані громадяни своїми внесками фінансують поточне нарахування коштів. Однак формула розрахунку грошового забезпечення має багато недоліків, одна з головних — використання показника середньої зарплати. Через це пенсіонери отримують дуже різні суми.

Розповідає Новини.LIVE з посиланням допис голови комітету Верховної Ради України з питань фінансів, податкової та митної політики Данила Гетманцева у Facebook.

Що не так із пенсійною системою України

Формула розрахунку грошового забезпечення пенсіонерів передбачає використання показника середньої зарплати в Україні за три календарні роки, що передують року звернення за виплатами. Це одна з головних проблем актуальної системи, внаслідок якої суми розраховують несправедливо.

"Йдеться про людей, які мали однаковий стаж і сплачували однакові внески. Уявімо двох колег. Обидва пропрацювали 35 років, отримували однакову зарплату та сплачували страхові внески. Але один вийшов на пенсію у 2023 році, інший — у 2026-му", — пояснив Гетманцев.

Як результат, другий колега може розраховувати на більшу суму пенсійного забезпечення, аніж перший, оскільки в його формулі використали підвищений показник номінального доходу. Очевидно, з кожним роком середня зарплата по країні зростає, отже ті люди, які пізніше виходять на пенсію, отримують вищу базу.

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Які способи усунення проблеми

Очільник профільного комітету ВРУ заявив, що в Україні існує сім різних розрахункових баз, а пенсійні виплати людей з однаковим стажем і страховими внесками можуть відрізнятися майже на 75%. І цей фінансовий розрив збільшується щороку зі зростанням середньої зарплати.

"Для вирішення проблеми можна перейти до системи пенсійних балів, одиниць чи часток. За кожен місяць роботи людина накопичуватиме їх відповідно до сплачених внесків, а під час призначення пенсії застосовуватиметься єдина актуальна вартість одиниці", — констатував Данило Гетманцев.

В такому випадку однакові складові розрахунку — страховий стаж і внески — будуть дорівнювати однаковому грошовому забезпеченню незалежно від року виходу на пенсію. Це рішення може стати одним із ключових завдань для втілення під час майбутньої пенсійної реформи.

Що ще варто знати українцям

Раніше Новини.LIVE писали, де в ЄС українці матимуть найвигідніші умови для виходу на пенсію. Системи країн відрізняються граничним віком звернення, вимогами до стажу та розміром виплат. Плюс необхідно звернути увагу на середні суми грошового забезпечення.

Також Новини.LIVE розповідали, що втрата або пошкодження пенсійного посвідчення може ускладнити підтвердження права на пільги та соціальні гарантії. Однак документ дуже просто відновити через Пенсійний фонд. У 2026 році можна звернутися навіть онлайн.