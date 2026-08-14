Пенсии украинцев сильно отличаются: Гетманцев назвал ключевую проблему и способ решения

Две пенсионерки на улице. Фото: Новини.LIVE

По состоянию на август 2026 года пенсионные выплаты в Украине назначаются по солидарной системе, при которой официально трудоустроенные граждане своими взносами финансируют текущие начисления средств. Однако формула расчета денежного обеспечения имеет много недостатков, один из главных — использование показателя средней зарплаты. Из-за этого пенсионеры получают очень разные суммы.

Сообщает Новини.LIVE со ссылкой на пост председателя комитета Верховной Рады Украины по вопросам финансов, налоговой и таможенной политики Даниила Гетманцева в Facebook.

Что не так с пенсионной системой Украины

Формула расчета денежного обеспечения пенсионеров предусматривает использование показателя средней зарплаты в Украине за три календарных года, предшествующих году обращения за выплатами. Это одна из главных проблем действующей системы, в результате которой суммы рассчитываются несправедливо.

"Речь идет о людях, которые имели одинаковый стаж и платили одинаковые взносы. Представим себе двух коллег. Оба проработали 35 лет, получали одинаковую зарплату и платили страховые взносы. Но один вышел на пенсию в 2023 году, другой — в 2026-м", — пояснил Гетманцев.

В результате второй коллега может рассчитывать на более высокую сумму пенсионного обеспечения, чем первый, поскольку в его формуле использовался повышенный показатель номинального дохода. Очевидно, с каждым годом средняя зарплата по стране растет, и те люди, которые позже выходят на пенсию, получают более высокую базу.

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Какие способы устранения проблемы

Глава профильного комитета ВРУ заявил, что в Украине существует семь различных расчетных баз, а пенсионные выплаты людей с одинаковым стажем и страховыми взносами могут отличаться почти на 75%. И этот финансовый разрыв увеличивается с каждым годом по мере роста средней зарплаты.

"Для решения проблемы можно перейти к системе пенсионных баллов, единиц или долей. За каждый месяц работы человек будет накапливать их в соответствии с уплаченными взносами, а при назначении пенсии будет применяться единая актуальная стоимость единицы", — отметил Даниил Гетманцев.

В таком случае одинаковые составляющие расчета — страховой стаж и взносы — будут равняться одинаковому денежному обеспечению независимо от года выхода на пенсию. Это решение может стать одной из ключевых задач для реализации в ходе предстоящей пенсионной реформы.

Что еще нужно знать украинцам

Ранее Новини.LIVE писали, где в ЕС в украинцев будут самые выгодные условия для выхода на пенсию. Системы стран отличаются предельным возрастом обращения, требованиями к стажу и размером выплат. Кроме того, необходимо обратить внимание на средние суммы денежного обеспечения.

Также Новини.LIVE рассказывали, что потеря или повреждение пенсионного удостоверения может затруднить подтверждение права на льготы и социальные гарантии. Однако документ очень просто восстановить через Пенсионный фонд. В 2026 году можно обратиться даже онлайн.