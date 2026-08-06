Украинцев хотят строго наказывать за передачу банковских карт: кому грозит штраф до 51 000 грн

Банковская карта, руки в наручниках, деньги в руке. Фото: Новини.LIVE, Magnific. Коллаж: Новини.LIVE

Украинцев, которые сознательно передают свои банковские карты, счета или доступ к онлайн-банкингу для проведения незаконных финансовых операций, могут начать наказывать штрафами и даже лишением свободы. Соответствующий законопроект уже подготовила Киберполиция.

Об этом сообщили в Украинской межбанковской ассоциации членов платежных систем ЕМА, передают Новини.LIVE.

Какие наказания предусматривает законопроект

Документ предусматривает появление в Уголовном кодексе новой статьи 200¹, которая впервые разграничивает ответственность между людьми, передающими свои карты ("дропами"), и организаторами таких схем.

Предусмотрены четыре уровня ответственности:

за умышленную передачу банковской карты, счета, электронного кошелька или доступа к онлайн-банкингу — штраф от 5 до 17 тыс. грн;

за организацию или массовую скупку таких счетов ("дроповодство") — штраф от 17 до 51 тыс. грн или ограничение свободы на срок до двух лет;

за повторное совершение преступления или действия в составе группы — ограничение или лишение свободы на срок до трех лет;

за деятельность организованной преступной группы — от трех до шести лет лишения свободы с конфискацией имущества.

Кроме того, предлагается уточнить действующие нормы Уголовного кодекса в отношении поддельных платежных документов. Это должно позволить более эффективно расследовать случаи не только подделки, но и фальсификации финансовых инструментов.

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В ассоциации ЕМА поддерживают введение отдельной ответственности за использование так называемых "дроп-карт", однако считают, что отдельные положения законопроекта требуют изменений.

В частности, эксперты обращают внимание на то, что для человека, впервые передавшего свою карту мошенникам, предусмотрен лишь штраф. По их мнению, это может не стать реальным сдерживающим фактором, ведь незаконный доход нередко компенсирует такие расходы.

Поэтому предлагается оставить штраф лишь в качестве одного из возможных видов наказания, а также предусмотреть:

общественные работы;

ограничение свободы на срок до двух лет.

По мнению авторов предложения, общественные работы могут стать более эффективным способом наказания, чем исключительно финансовые санкции.

Еще одно предложение касается криптовалют. В ЕМА отмечают, что мошенники все чаще используют не только банковские счета, но и криптокошельки.

Поэтому эксперты предлагают прямо прописать в законе, что ответственность будет распространяться также на передачу кошельков для виртуальных активов. Это позволит избежать пробелов в законодательстве в будущем.

Кого хотят освободить от наказания

Отдельной инициативой является возможность освобождения от ответственности людей, которые добровольно помогут правоохранительным органам разоблачить организаторов мошеннических схем.

Идея заключается в том, чтобы человек, который передал свою карту, но самостоятельно обратился к правоохранительным органам, предоставил информацию о вербовщиках и помог раскрыть преступление, мог избежать наказания.

В ассоциации поясняют, что именно организаторы таких схем представляют наибольшую опасность, тогда как "дропы" зачастую являются лишь исполнителями.

Предоставление им возможности сотрудничать со следствием может помочь быстрее выявлять и ликвидировать преступные сети.

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