Українців хочуть суворо карати за передачу банківських карток: кому загрожує штраф до 51 000 грн

Банківська картка, руки в наручниках, гроші в руці. Фото: Новини.LIVE, Magnific. Колаж: Новини.LIVE

Українців, які свідомо передають свої банківські картки, рахунки або доступ до онлайн-банкінгу для незаконних фінансових операцій, можуть почати карати штрафами та навіть позбавленням волі. Відповідний законопроєкт уже підготувала Кіберполіція.

Про це повідомили в Українській міжбанківській асоціації членів платіжних систем ЄМА, передають Новини.LIVE.

Які покарання пропонує законопроєкт

Документ передбачає появу у Кримінальному кодексі нової статті 200¹, яка вперше розмежовує відповідальність між людьми, що передають свої картки ("дропами"), та організаторами таких схем.

Передбачено чотири рівні відповідальності:

за свідому передачу банківської картки, рахунку, електронного гаманця або доступу до онлайн-банкінгу — штраф від 5 до 17 тис. грн;

за організацію або масову скупку таких рахунків ("дроповодство") — штраф від 17 до 51 тис. грн або обмеження волі на строк до двох років;

за повторне вчинення злочину або дії у складі групи — обмеження чи позбавлення волі на строк до трьох років;

за діяльність організованої злочинної групи — від трьох до шести років позбавлення волі з конфіскацією майна.

Крім того, пропонується уточнити чинні норми Кримінального кодексу щодо підроблених платіжних документів. Це має дозволити ефективніше розслідувати випадки не лише підробки, а й фальсифікації фінансових інструментів.

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В асоціації ЄМА підтримують появу окремої відповідальності за використання так званих дроп-карток, однак вважають, що окремі положення законопроєкту потребують змін.

Зокрема, експерти звертають увагу, що для людини, яка вперше передала свою картку шахраям, передбачено лише штраф. На їхню думку, це може не стати реальним стримувальним фактором, адже незаконний заробіток нерідко компенсує такі витрати.

Тому пропонується залишити штраф лише як один із можливих видів покарання, а також передбачити:

громадські роботи;

обмеження волі строком до двох років.

На думку авторів пропозиції, громадські роботи можуть стати більш ефективним способом покарання, ніж виключно фінансові санкції.

Ще одна пропозиція стосується криптовалют. У ЄМА зазначають, що шахраї дедалі частіше використовують не лише банківські рахунки, а й криптогаманці.

Тому експерти пропонують прямо прописати в законі, що відповідальність поширюватиметься також на передачу гаманців для віртуальних активів. Це дозволить уникнути прогалин у законодавстві в майбутньому.

Кого хочуть звільняти від покарання

Окремою ініціативою є можливість звільнення від відповідальності людей, які добровільно допоможуть правоохоронцям викрити організаторів схем.

Ідея полягає в тому, щоб людина, яка передала свою картку, але самостійно звернулася до правоохоронців, надала інформацію про вербувальників і допомогла розкрити злочин, могла уникнути покарання.

В асоціації пояснюють, що саме організатори таких схем становлять найбільшу небезпеку, тоді як "дропи" часто є лише виконавцями.

Надання їм можливості співпрацювати зі слідством може допомогти швидше виявляти та ліквідовувати злочинні мережі.

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