НБУ хоче посилити фінмоніторинг: які 16 ознак можуть стати приводом для перевірки картки

Будівля НБУ, чоловік біля банкомата, картка в руці. Фото: УНІАН, Новини.LIVE. Колаж: Новини.LIVE

Національний банк України пропонує змінити правила фінансового моніторингу. Якщо документ ухвалять, банки отримають нові інструменти для перевірки платіжних операцій. Зокрема, вони зможуть використовувати штучний інтелект, щоб знаходити підозрілі перекази та визначати, чи не використовується картка у шахрайських схемах.

Про це повідомляє видання 7eminar, передають Новини.LIVE.

Що пропонує НБУ

Нацбанк опублікував проєкт постанови "Про деякі питання здійснення надавачами платіжних послуг контролю за платіжними операціями", який передбачає нові правила контролю за платіжними операціями. Вони стосуватимуться банків, фінансових компаній, платіжних установ та інших надавачів платіжних послуг.

Головна мета — швидше виявляти шахрайство та не допускати використання банківських рахунків у незаконних схемах.

Для цього банки повинні будуть постійно аналізувати операції клієнтів і визначати, чи відповідають вони їхній звичайній фінансовій поведінці.

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Як працюватиме нова система

НБУ пропонує, щоб банки використовували не лише звичайні правила перевірки, а й технології штучного інтелекту та машинного навчання.

Такі системи зможуть аналізувати поведінку клієнтів, помічати незвичні операції та оцінювати ризик кожного платежу.

Для кожного клієнта формуватиметься фінансовий профіль, а всі перекази отримуватимуть один із трьох рівнів ризику:

низький — операція проходить без додаткової перевірки;

середній — банк може призупинити платіж, попросити підтвердження або перевірити його додатково;

високий — операцію можуть зупинити до завершення перевірки.

Через які 16 ознак картка може потрапити під посилений контроль

У проєкті постанови НБУ наведено перелік із 16 ознак, які можуть свідчити про підвищений ризик.

Відкрито надто багато рахунків або банківських карток без очевидної потреби. На рахунку багато однотипних переказів або нетипових операцій. За короткий час проводиться дуже багато переказів, наприклад понад 10 поповнень менш ніж за годину. Через рахунок проходять великі суми, але гроші майже не затримуються на ньому. Людина занадто часто оформлює та погашає кредити. Рахунок використовується лише як транзитний — кошти одразу переказуються далі. На картку надходять виплати від букмекерів чи казино без попередніх ставок, але при цьому є регулярні перекази. Особиста банківська картка регулярно використовується для отримання оплати за товари або послуги. Новий бізнес дуже швидко показує великі обороти, після чого рахунок закривається або перестає використовуватися. Майже всі кошти, які надходять на рахунок, одразу перераховуються далі. Платежі не відповідають заявленому виду діяльності компанії або підприємця. Людина часто змінює номер телефону, IP-адресу, пристрій, операційну систему чи інші технічні дані. Один телефон або інший пристрій використовується для входу до рахунків різних людей. Операції проводяться з різних міст або регіонів за надто короткий час, коли фізично неможливо так швидко переміститися. Один клієнт регулярно переказує гроші великій кількості різних отримувачів. На одну картку постійно надходять перекази від великої кількості різних людей.

Важливо, що зазвичай оцінюватиметься не одна дія, а їх поєднання.

Коли можуть запрацювати нові правила

Після того як постанова набере чинності, банки та інші надавачі платіжних послуг матимуть 90 днів, щоб підготуватися до нових вимог і оновити свої системи контролю.

Тож нові правила не почнуть діяти одразу. Спочатку фінансовим установам дадуть три місяці на адаптацію до змін.

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