Зняття готівки у банкоматі: які суми можуть перевірити у серпні

Чоловік біля банкомату, гроші та картка в руках. Фото: Новини.LIVE. Колаж: Новини.LIVE

В Україні банки уважно відстежують не лише перекази коштів між картками чи платежі за реквізитами IBAN. Під пильну увагу фінансового моніторингу можуть потрапити й окремі операції з готівкою.

Про це розповіли фахівці Юридичної компанії YANKIV, передають Новини.LIVE.

Коли зняття готівки може привернути увагу банку

Кожна фінансова установа самостійно визначає максимальну суму, яку клієнт може отримати через банкомат протягом однієї операції чи доби. Залежно від банку ці обмеження різняться: у невеликих установах вони часто становлять близько 10 тис. грн, тоді як великі банки дозволяють знімати до 40 тис. грн за одну операцію або в межах добового ліміту.

При цьому для всіх банків діє встановлене Національним банком України обмеження — протягом доби через банкомати не можна отримати понад 100 тис. грн.

Водночас сам розмір знятої суми не завжди є визначальним фактором. Банки аналізують і характер використання рахунку. Якщо клієнт регулярно знімає понад половину всіх коштів, що надходять на картку, така фінансова поведінка може бути розцінена як ризикова. У такому разі операції здатні привернути увагу служби фінансового моніторингу, яка перевіряє, чи відповідають вони звичній активності клієнта та вимогам законодавства.

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Окремі правила стосуються і внесення готівки. Починаючи з 2023 року Національний банк посилив контроль за такими операціями через платіжні термінали. Тепер для внесення коштів у більшості випадків необхідно пройти верифікацію за номером мобільного телефону. Виняток передбачений лише для окремих платежів, зокрема оплати житлово-комунальних послуг.

Які ще операції можуть стати підставою для фінансового моніторингу

Якщо певні дії клієнта здаються банку нетиповими або ризикованими, фінансова установа має право запросити додаткові пояснення, документи про походження коштів або навіть тимчасово обмежити проведення операцій.

Найчастіше увагу фінансового моніторингу привертають такі ситуації:

велика кількість грошових переказів протягом короткого часу або одного місяця;

різке збільшення обсягів надходжень на рахунок без очевидних причин;

перевищення фінансових показників, які клієнт зазначав під час відкриття рахунку або проходження процедури ідентифікації;

операції на суму від 400 тис. грн, які відповідно до законодавства про запобігання легалізації доходів, одержаних злочинним шляхом, підлягають обов'язковому фінансовому моніторингу.

Крім цього, банки приділяють особливу увагу міжнародним переказам, операціям із контрагентами з держав, які належать до країн-агресорів або офшорних юрисдикцій, а також фінансовим операціям за участю політично значущих осіб (PEP) та пов'язаних із ними громадян.

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