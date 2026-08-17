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Головна Економіка Псевдодоплати до пенсій: у Мін'юсті попередили про атаки шахраїв

Псевдодоплати до пенсій: у Мін'юсті попередили про атаки шахраїв

Ua ru
Дата публікації: 17 серпня 2026 18:15
Фейкові доплати до пенсій у соцмережах: Мін'юст попередив про фішинг
Двоє чоловіків в капелюхах. Фото: УНІАН

У соціальних мережах масово поширюють неправдиву інформацію про нібито призначення нових грошових доплат для пенсіонерів. Зловмисники обіцяють виплати у розмірі від 3200 до 5300 гривень залежно від стажу та регіону проживання, намагаючись викрасти банківські дані громадян.

Про це розповіла Судово-юридична газета з посиланням на повідомлення Міністерства юстиції України, передають Новини.LIVE.

Фішингова атака триває

За даними Мін'юсту, ця схема є класичним фішингом. Щоб викликати довіру користувачів, шахраї копіюють офіційну символіку та логотипи державних установ та надсилають людям, які потенційно можуть отримувати пенсійні виплати.

Працюють за такою схемою, що громадянам пропонують:

  • або перейти за посиланням;
  • або підтвердити область проживання;
  • або ж пройти "ідентифікацію".

При цьому аферисти навмисно маніпулюють відчуттям терміновості, використовуючи заклики на кшталт "лише сьогодні" чи "терміново", "встигніть отримати виплату сьогодні".

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Головна мета зловмисників

За допомогою маніпулятивних фраз, шахраї намагаються змусити людину перейти на підроблений сайт та ввести персональні відомості або реквізити платіжних карток. Отримавши ці дані, шахраї здобувають доступ до інтернет-банкінгу та викрадають кошти з рахунків жертв.

Як захиститися від шахраїв

У Мін’юсті закликають дотримуватися базових правил безпеки в Інтернеті, щоб не втратити заощадження:

  1. Перевіряйте інформацію про виплати лише на офіційних ресурсах державних органів. Це сайти тільки з офіційним доменом gov.ua.
  2. Не переходьте за підозрілими посиланнями з месенджерів, соціальних мереж чи SMS.
  3. У жодному разі не вводьте реквізити платіжних карток на невідомих сайтах та ресурсах.
  4. Не проводьте жодних оплат на кшталт "заплатіть 100 гривень, а отримаєте 5 300 гривень".
  5. Не піддавайтеся психологічному тиску та закликам діяти негайно.

Що ще варто знати

Нещодавно Новини.LIVE розповідали про схеми, які використовують шахраї при продажі нерухомості. Шахраї можуть продати одну квартиру одразу кільком покупцям, використовуючи прогалини в реєстрації, підроблені документи або змову з недобросовісним нотаріусом. Найчастіше така схема стає можливою, коли право власності ще не внесене до нового електронного реєстру.

Також Новини.LIVE повідомляли, як власники банківських карток можуть отримати штрафи через шахраїв. Це стосується українців, які свідомо передають свої банківські картки, рахунки або доступ до онлайн-банкінгу для незаконних фінансових операцій. За словами експертів, штрафи можуть сягати до 51 000 гривень.

афера Мін'юст пенсіонери Пенсійний Фонд фішинг
Матвій Кулак - редактор економічних новин
Автор:
Матвій Кулак

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