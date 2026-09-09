Фишинговая атака от имени налоговой службы: в Минюсте призвали не открывать письма от мошенников

Человек в маске. Фото: Pexels

Тревожный заголовок в почтовом ящике о внезапном налоговом долге заставляет многих паниковать и действовать импульсивно. Преступники активно пользуются этой психологической уязвимостью, рассылая поддельные сообщения. Они действуют якобы от имени Государственной налоговой службы. Переход по ссылкам из таких писем приводит к утечке личных данных. Госучреждения никогда не отправляют требования об оплате счетов через сторонние веб-ссылки.

Об этом в своем Telegram-канале сообщил народный депутат Украины Даниил Гетманцев со ссылкой на сообщение Министерства юстиции Украины, передают Новини.LIVE.

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В чем опасность фишинговых писем

Злоумышленники тщательно копируют официальное оформление, логотипы и стиль государственных органов, чтобы убедить жертву срочно проверить информацию или погасить задолженность. Однако ссылки, встроенные в письмо, ведут на вредоносные или фишинговые сайты.

Переход по такой ссылке или загрузка вложенного файла может привести к:

Кражи персональных данных и паролей. Потери доступа к личным и рабочим аккаунтам. Заражения смартфона или компьютера вирусами и шпионским программным обеспечением.

Как защитить устройство и куда обращаться в случае фишинга

Чтобы не стать жертвой киберпреступников, следует соблюдать основные правила цифровой гигиены.

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Всегда необходимо:

проверять адрес отправителя;

не переходить по сторонним ссылкам из писем;

не загружать файлы из непроверенных источников.

Информацию о любых реальных налоговых обязательствах следует проверять исключительно через официальный Электронный кабинет налогоплательщика или приложение "Дія".

Если вы уже перешли по подозрительной ссылке или передали данные, немедленно подайте электронную форму обращения на сайте Киберполиции. В случае обнаружения подозрительной рассылки само письмо можно отправить на анализ специалистам Национальной команды реагирования на киберинциденты CERT-UA по адресу incidents@cert.gov.ua.

"Не вводите никаких личных или банковских данных. Не торопитесь, даже если письмо выглядит убедительно, содержит логотипы государственных органов и призывает срочно что-то сделать", — подытожил Гетманцев.

С чем еще стоит ознакомиться

Недавно Новини.LIVE сообщали, что мошенники также атакуют пенсионеров. В социальных сетях массово распространяется ложная информация о якобы назначении новых денежных надбавок для пенсионеров. Злоумышленники обещают выплаты в размере от 3 200 до 5 300 гривен в зависимости от стажа и региона проживания, пытаясь похитить банковские данные граждан.

Также Новини.LIVE сообщали, как не наткнуться на мошенников при покупке недвижимости. Ведь продажа жилья аферистам — одна из самых опасных схем на рынке недвижимости в Украине. Мошенники могут продать одну квартиру сразу нескольким покупателям, используя лазейки в регистрации, поддельные документы или сговор с недобросовестным нотариусом.