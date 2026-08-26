Штрафы за несвоевременную уплату налогов в 2026 году: сколько придется заплатить и как защититься

Деньги в кошельке. Фото: Новини.LIVE

Многие считают, что если вовремя не уплатить налог, достаточно просто доплатить 5 % штрафа. На самом деле размер санкции зависит от того, насколько просрочен платеж и докажет ли налоговая служба, что нарушение было умышленным. В некоторых случаях штраф составляет 5% или 10% от погашенной суммы налогового долга. Если же налоговая докажет умышленное нарушение, штраф может вырасти до 25%, а за повторное умышленное нарушение или просрочку свыше 90 дней — до 50%.

Об этом сообщает Новини.LIVE со ссылкой на адвоката Богдана Янкива.

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Когда просрочка грозит штрафом

Ответственность по статье 124 Налогового кодекса касается неуплаты или несвоевременной уплаты согласованных сумм денежных обязательств. При этом эта норма не распространяется на штрафные санкции и пеню, которые уже были начислены ранее.

Размер базового штрафа зависит от продолжительности просрочки:

до 30 календарных дней включительно — 5 % погашенной суммы налогового долга;

свыше 30 календарных дней — 10 % погашенной суммы налогового долга.

Для отдельного случая нарушения срока уплаты акцизного налога, предусмотренного вторым абзацем подпункта 222.1.2 НКУ, установлен штраф в размере 10 % суммы такого акцизного налога.

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Существует также исключение для НДС: если средства с электронного счета по уточняющему расчету зачислены на следующий операционный день, штраф по пункту 124.1 не применяется.

Когда штраф увеличивается до 25% или 50%

Повышенные санкции применяются, если нарушение было совершено умышленно. За умышленную неуплату или несвоевременную уплату предусмотрен штраф в размере 25 % от суммы неуплаченного или несвоевременно уплаченного денежного обязательства.

Штраф увеличивается до 50%, если такое умышленное нарушение:

совершено повторно в течение 1095 календарных дней;

или привело к просрочке уплаты более чем на 90 календарных дней.

Что считается умышленным нарушением

Налоговый кодекс связывает повышенную ответственность именно с доказанным умыслом. Действие считается умышленным, если контролирующий орган докажет, что налогоплательщик целенаправленно создал условия, которые не могли иметь иной цели, кроме неисполнения или ненадлежащего исполнения требований налогового законодательства.

Поэтому сама по себе просрочка платежа не является автоматическим доказательством умысла. Для применения штрафов в размере 25% и 50% контролирующий орган должен обосновать соответствующую квалификацию нарушения.

Как оспорить штраф

Если нарушение было установлено в ходе проверки, плательщик может подать возражение на акт проверки, а также дополнительные документы и пояснения. В частности, они могут подтверждать:

отсутствие вины плательщика;

обстоятельства, по которым возникла задержка;

смягчающие обстоятельства;

обстоятельства, освобождающие от финансовой ответственности.

Налоговое уведомление-решение принимается в сроки, установленные Налоговым кодексом, после вручения акта проверки. Поэтому возражения и документы важно подавать именно в рамках предусмотренной процедуры.

Когда начисляется пеня

Штраф и пеня — это разные виды финансовой ответственности. Пеня начисляется в соответствии с правилами статьи 129 НКУ. Если денежное обязательство определил сам плательщик, пеня в соответствии с соответствующей нормой начинает начисляться с 91-го календарного дня после последнего дня предельного срока уплаты. Она начисляется за каждый день просрочки, включая день погашения, исходя из 100% годовой учетной ставки НБУ, действующей в соответствующий день.

Для обязательств, определенных контролирующим органом в предусмотренных НКУ случаях, правила начисления пени могут отличаться; в частности, применяется расчёт из 120 % годовой учетной ставки НБУ.

Административная ответственность должностных лиц

Финансовый штраф по статье 124 НКУ и административная ответственность — не одно и то же. Для должностных лиц предприятий предусмотрена административная ответственность, в частности за непредставление или несвоевременное представление платежных поручений на перечисление налогов и сборов по статье 163-2 КоАП.

Когда ответственность может не наступать

Налоговый кодекс предусматривает отдельные случаи, когда штраф не применяется. В частности, для НДС это ситуация с зачислением средств с электронного счета на следующий операционный день в случае, предусмотренном пунктом 124.1 НКУ.

Отдельные правила действуют и в отношении налогов на имущество физических лиц, если контролирующий орган не направил или не вручил налоговое уведомление-решение в установленные сроки.

Ранее Новини.LIVE писали, что неуплата налогов в Украине может обернуться арестом средств и имущества. При наличии налогового долга исполнители могут заблокировать банковские счета, списать средства и наложить арест на автомобиль или недвижимость. В некоторых случаях должнику также могут временно ограничить выезд за границу.

Также Новини.LIVE сообщали, что украинцы могут платить меньше налогов с зарплаты. Налоговая социальная льгота в 2026 году составляет 1 664 гривны, если доход работника не превышает 4 660 гривен в месяц. Для отдельных категорий граждан размер льготы может быть в 1,5 или 2 раза больше.