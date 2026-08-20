Последствия налоговых долгов: что грозит украинцам за невыполнение финансовых обязательств

Документы на столе и калькулятор. Фото: Pexels

Украинцам грозит суровое наказание в случае неуплаты налогов. Несвоевременное исполнение финансовых обязательств или уклонение от них влечет за собой применение мер принудительного взыскания. Речь идет не только об аресте банковских счетов. Мы узнали, к каким последствиям следует готовиться должникам в 2026 году.

Об этом сообщает Новини.LIVE со ссылкой на закон "Об исполнительном производстве".

Какие последствия неуплаты налогов

Украинцы должны контролировать состояние расчетов с бюджетом, дабы избежать неприятных последствий. Речь идет о возникновении налогового долга, непогашение которого предусматривает открытие исполнительного производства и применение штрафных мер. Не закрытая в установленный срок задолженность влечет за собой:

арест всех счетов в банках;

блокировку платежных карт;

принудительное списание денег;

арест движимого имущества, в частности транспортных средств, бытовой техники и пр.;

арест объектов недвижимости;

в отдельных случаях — наложение временного ограничения на выезд из Украины.

"Налоговый долг негативно влияет на пополнение бюджетов всех уровней, в частности территориальных общин, что снижает финансовые возможности для реализации социальных программ, развития инфраструктуры и обеспечения потребностей жителей", — пояснили в ГНС.

Желательно регулярно проверять состояние расчетов с бюджетом для эффективного контроля ситуации и своевременного реагирования на проблему. Это можно сделать через электронные сервисы Государственной налоговой службы, а также мобильное приложение "Дія".

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Как проверить отсутствие задолженности

Самый простой способ проверить все расчеты и сразу погасить задолженность — воспользоваться Электронным кабинетом плательщика на портале ГНС. Необходимо авторизоваться, выбрать раздел "Состояние расчетов с бюджетом" и просмотреть начисления финансовых обязательств.

Альтернативный вариант — скачать на телефон приложение "Моя налоговая", функционал которого позволяет отслеживать своевременность уплаты средств. Аналогичные услуги предоставляет Дія, где содержится информация о начислении единого налога, военного сбора и единого социального взноса.

Чтобы не запутаться в сроках подачи отчетности и зачисления необходимой суммы по реквизитам, стоит пользоваться налоговыми календарями.

Что еще нужно знать украинцам

Ранее Новини.LIVE писали, до какого числа в августе ФЛП должны были заплатить налоги. Крайние сроки — 19-20 августа включительно для предпринимателей 1-3 групп. Тем представителям бизнеса, которые пропустили указанные сроки, придется потратить деньги на закрытие штрафа.

Также Новини.LIVE рассказывали, кто может воспользоваться налоговой социальной льготой. Она позволяет уменьшить месячный доход от работодателя для снижения налоговой нагрузки. Однако право на льготу предоставляется не всем сотрудникам в Украине.