Наслідки податкового боргу: що загрожує українцям за невиконання фінансових вимог

Документи на столі та калькулятор. Фото: Pexels

Українцям загрожує суворе покарання в разі несплати податків. Несвоєчасне виконання фінансових зобов'язань або ухилення від них передбачає застосування заходів примусового стягнення. Йдеться не лише про арешт банківських рахунків. Ми дізналися, до яких наслідків готуватися боржникам у 2026 році.

Про це розповідає Новини.LIVE з посиланням на закон "Про виконавче провадження".

Які наслідки несплати податків

Українці повинні контролювати стан розрахунків із бюджетом для уникнення неприємних наслідків. Йдеться про виникнення податкового боргу, непогашення якого передбачає відкриття виконавчого провадження і застосування каральних заходів. Не закрита у встановленні строки заборгованість тягне за собою:

арешт усіх рахунків у банках;

блокування платіжних карток;

примусове списання коштів;

арешт рухомого майна, зокрема транспортних засобів, побутової техніки тощо;

арешт об'єктів нерухомості;

в окремих випадках — накладання тимчасового обмеження на виїзд з України.

"Податковий борг негативно впливає на наповнення бюджетів усіх рівнів, зокрема територіальних громад, що зменшує фінансові можливості для реалізації соціальних програм, розвитку інфраструктури та забезпечення потреб мешканців", — пояснили в ДПС.

Бажано регулярно перевіряти стан розрахунків із бюджетом для ефективного контролю ситуації та своєчасного реагування на проблему. Це можна зробити через електронні сервіси Державної податкової служби, а також мобільний застосунок "Дія".

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Як перевірити відсутність боргу

Найпростіший спосіб перевірити всі розрахунки та одразу погасити борги — скористатися Електронним кабінетом платника на порталі ДПС. Необхідно авторизуватися, обрати розділ "Стан розрахунків із бюджетом" і переглянути нарахування фінансових зобов'язань.

Альтернативний варіант — завантажити на телефон застосунок "Моя податкова", функціонал якого дозволяє відслідковувати вчасність сплати коштів. Аналогічні послуги надає Дія, де міститься інформація про нарахування єдиного податку, військового збору та єдиного соціального внеску.

Щоб не плутатися у термінах подання звітності та зарахування потрібної суми за реквізитами, варто користуватися податковими календарями.

Що ще варто знати українцям

Раніше Новини.LIVE писали, до якого числа в серпні ФОПи мали заплатити податки. Крайні дати — 19-20 серпня включно для підприємців 1-3 груп. Тим представникам бізнесу, які пропустили вказані дати, доведеться витратити кошти на закриття штрафу.

Також Новини.LIVE розповідали, хто може користуватися податковою соціальною пільгою. Вона дозволяє зменшити місячний дохід від роботодавця для зниження податкового навантаження. Однак право на пільгу надається не всім працівникам в Україні.