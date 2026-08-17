Податки ФОП 1, 2 і 3 групи в Україні: хто і скільки має заплатити у серпні 2026 року

Гроші і калькулятор у руках. Фото: Новини.LIVE

У серпні для фізичних осіб-підприємців є кілька важливих дат, які не варто пропустити. ФОП третьої групи мають розрахуватися з податками за другий квартал, а підприємці першої та другої груп — сплатити щомісячні авансові внески за серпень. Підприємцям потрібно не лише вчасно сплатити податки, а й перевірити, чи правильно вони були зараховані.

Про це розповідає Новини.LIVE з посиланням на податкового консультанта Михайла Смоковича.

Коли ФОП потрібно сплатити податки у серпні

До 19 серпня ФОП третьої групи має сплатити єдиний податок за другий квартал. Для платників єдиного податку за ставкою 5% це 5% від доходу за відповідний квартал. Також ФОП третьої групи сплачує військовий збір за другий квартал — 1% від доходу.

До 20 серпня настає строк сплати щомісячних платежів для ФОП першої та другої груп.

ФОП першої та другої груп сплачують військовий збір у розмірі 864,70 гривні на місяць. Саме така сума встановлена у 2026 році, оскільки військовий збір для цих груп становить 10% мінімальної заробітної плати.

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Для ФОП першої групи максимальна місячна ставка єдиного податку у 2026 році становить 332,80 гривні, а для другої групи — 1 729,40 гривень. Водночас це саме максимальні ставки: конкретний розмір єдиного податку залежить від рішення відповідної місцевої ради.

Скільки ЄСВ треба сплатити

Окремим платежем для ФОП залишається єдиний внесок на загальнообов’язкове державне соціальне страхування — ЄСВ. У 2026 році мінімальний страховий внесок становить 1 902,34 гривень на місяць, тобто 22% від мінімальної заробітної плати у 8 647 гривень.

Водночас порядок і періодичність сплати ЄСВ відрізняються від щомісячної сплати єдиного податку та військового збору, тому перед платежем підприємцю варто перевірити власні зобов’язання в Електронному кабінеті.

Де взяти реквізити для сплати

Одна з найважливіших речей під час сплати податків — правильно вказати реквізити. Перед здійсненням платежу підприємцю варто перевірити актуальний бюджетний рахунок саме для потрібного виду податку або внеску.

Цю інформацію можна знайти в приватній частині Електронного кабінету платника у меню "Стан розрахунків з бюджетом". Сервіс показує інформацію про особові рахунки, зокрема реквізити для сплати податків, зборів, платежів та ЄСВ.

Це особливо важливо, адже помилка в реквізитах або даних платника може призвести до того, що кошти не будуть зараховані на потрібний особовий рахунок.

Варіанти сплати податків

Підприємець може скористатися банківськими сервісами або доступними онлайн-інструментами. Податки та ЄСВ також можна сплачувати через Електронний кабінет, де після ідентифікації доступні відповідні платіжні можливості.

Водночас під час оплати через різні фінансові сервіси може стягуватися комісія. Тому перед проведенням платежу варто звернути увагу не лише на суму податку, а й на можливу додаткову плату за переказ.

Якщо підприємець сплачує податок через банківський рахунок, важливо зберегти підтвердження проведення операції. Воно може знадобитися, якщо виникнуть питання щодо зарахування коштів.

Чому недостатньо просто натиснути "сплатити"

Після здійснення платежу не варто одразу забувати про нього. Списання коштів із банківського рахунку ще не означає, що платіж уже відображений у податковому обліку.

ДПС рекомендує контролювати стан розрахунків із бюджетом. В Електронному кабінеті в меню "Стан розрахунків з бюджетом" можна переглянути актуальну інформацію за кожним видом платежу, зокрема нарахування, сплачені суми, податковий борг, переплату та строки сплати.

Там же можна відкрити деталізовану інформацію щодо конкретного податку та переглянути проведені операції.

Як перевірити, що податок зарахували

Після сплати варто через певний час зайти до Електронного кабінету та виконати кілька простих кроків. Спочатку потрібно авторизуватися у приватній частині кабінету та відкрити меню "Стан розрахунків з бюджетом".

Далі — знайти потрібний податок або ЄСВ та відкрити деталізацію операцій. У ній можна перевірити, чи відображається проведена сплата та чи відповідають сума і дата платежу очікуваним. Якщо потрібне документальне підтвердження, платник може сформувати витяг про стан розрахунків з бюджетом через Електронний кабінет.

Що робити, якщо платіж не відображається

Якщо гроші з рахунку вже списалися, але в Електронному кабінеті платіж не відображається або дані не відповідають фактичній сплаті, це варто з’ясувати, а не залишати без уваги. ДПС зазначає, що у разі виявлення неточностей, зокрема задвоєння платежів чи нарахувань, переплати або недоплати податків чи єдиного внеску, платник може звернутися до відповідного органу ДПС через меню "Листування з ДПС" приватної частини Електронного кабінету.

Тому для ФОП корисно запровадити просте правило: сплатив податок — перевірив його зарахування. Це займає небагато часу, але допомагає вчасно побачити можливу помилку та не допустити виникнення податкової заборгованості.

Раніше Новини.LIVE писали, що частина українців у серпні може платити менше податків із зарплати завдяки податковій соціальній пільзі. Хто має на неї право та як оформити таку пільгу — залежить від статусу працівника і його доходу.

Також Новини.LIVE розповідали, що умови роботи ФОПів на спрощеній системі можуть змінити, а частину підприємців перевести з 2-ї до 3-ї групи. Також із 2028 року для спрощенців із доходом понад встановлений поріг можуть запровадити обов’язкову реєстрацію платником ПДВ.