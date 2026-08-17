Налоги для ФЛП 1, 2 и 3 групп в Украине: кто и сколько должен уплатить в августе 2026 года

Деньги и калькулятор в руках. Фото: Новини.LIVE

В августе у физических лиц-предпринимателей есть несколько важных дат, которые не стоит пропускать. ФЛП третьей группы должны рассчитаться с налогами за второй квартал, а предприниматели первой и второй групп — уплатить ежемесячные авансовые взносы за август. Предпринимателям нужно не только своевременно уплатить налоги, но и проверить, правильно ли они были зачислены.

Об этом сообщает Новини.LIVE со ссылкой на налогового консультанта Михаила Смоковича.

Когда ИП необходимо уплатить налоги в августе

До 19 августа ФЛП третьей группы должен уплатить единый налог за второй квартал. Для плательщиков единого налога по ставке 5% это 5% от дохода за соответствующий квартал. Также ФЛП третьей группы уплачивает военный сбор за второй квартал — 1% от дохода.

До 20 августа наступает срок уплаты ежемесячных платежей для ФЛП первой и второй групп.

ФЛП первой и второй групп уплачивают военный сбор в размере 864,70 гривен в месяц. Именно такая сумма установлена в 2026 году, поскольку военный сбор для этих групп составляет 10% от минимальной заработной платы.

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Для ФЛП первой группы максимальная месячная ставка единого налога в 2026 году составляет 332,80 гривны, а для второй группы — 1 729,40 гривны. При этом это именно максимальные ставки: конкретный размер единого налога зависит от решения соответствующего местного совета.

Сколько нужно уплатить ЕСВ

Отдельным платежом для ФЛП остается единый взнос на общеобязательное государственное социальное страхование — ЕСВ. В 2026 году минимальный страховой взнос составляет 1 902,34 гривны в месяц, то есть 22% от минимальной заработной платы в размере 8 647 гривен.

В то же время порядок и периодичность уплаты ЕСВ отличаются от ежемесячной уплаты единого налога и военного сбора, поэтому перед оплатой предпринимателю следует проверить свои обязательства в Электронном кабинете.

Где взять реквизиты для уплаты

Одна из самых важных вещей при уплате налогов — правильно указать реквизиты. Перед осуществлением платежа предпринимателю следует проверить актуальный бюджетный счет именно для нужного вида налога или взноса.

Эту информацию можно найти в личной части Электронного кабинета плательщика в меню "Состояние расчетов с бюджетом". Сервис отображает информацию об лицевых счетах, в частности реквизиты для уплаты налогов, сборов, платежей и ЕСВ.

Это особенно важно, ведь ошибка в реквизитах или данных плательщика может привести к тому, что средства не будут зачислены на нужный личный счет.

Варианты уплаты налогов

Предприниматель может воспользоваться банковскими сервисами или доступными онлайн-инструментами. Налоги и ЕСВ также можно уплачивать через Электронный кабинет, где после идентификации доступны соответствующие возможности оплаты.

В то же время при оплате через различные финансовые сервисы может взиматься комиссия. Поэтому перед осуществлением платежа стоит обратить внимание не только на сумму налога, но и на возможную дополнительную плату за перевод.

Если предприниматель уплачивает налог через банковский счет, важно сохранить подтверждение проведения операции. Оно может понадобиться, если возникнут вопросы относительно зачисления средств.

Почему недостаточно просто нажать "оплатить"

После осуществления платежа не стоит сразу забывать о нем. Списание средств с банковского счета еще не означает, что платеж уже отражен в налоговом учете.

ГНС рекомендует контролировать состояние расчетов с бюджетом. В "Электронном кабинете" в меню "Состояние расчетов с бюджетом" можно просмотреть актуальную информацию по каждому виду платежа, в частности начисления, уплаченные суммы, налоговый долг, переплату и сроки уплаты.

Там же можно открыть подробную информацию по конкретному налогу и просмотреть проведенные операции.

Как проверить, что налог зачислен

После уплаты стоит через некоторое время зайти в Электронный кабинет и выполнить несколько простых шагов. Сначала нужно авторизоваться в личной части кабинета и открыть меню "Состояние расчетов с бюджетом".

Далее — найти нужный налог или ЕСВ и открыть детализацию операций. В ней можно проверить, отображается ли произведенный платеж и соответствуют ли сумма и дата платежа ожидаемым. Если требуется документальное подтверждение, плательщик может сформировать выписку о состоянии расчетов с бюджетом через Электронный кабинет.

Что делать, если платеж не отображается

Если деньги со счета уже списаны, но в "Электронном кабинете" платеж не отображается или данные не соответствуют фактической уплате, это стоит выяснить, а не оставлять без внимания. ГНС отмечает, что в случае выявления неточностей, в частности дублирования платежей или начислений, переплаты или недоплаты налогов или единого взноса, плательщик может обратиться в соответствующий орган ГНС через меню "Переписка с ГНС" в личной части Электронного кабинета.

Поэтому для ФЛП полезно ввести простое правило: уплатил налог — проверил его зачисление. Это занимает немного времени, но помогает вовремя заметить возможную ошибку и не допустить возникновения налоговой задолженности.

Ранее Новини.LIVE писали, что часть украинцев в августе может платить меньше налогов с зарплаты благодаря налоговой социальной льготе. Кто имеет на неё право и как оформить такую льготу — зависит от статуса работника и его дохода.

Также Новини.LIVE сообщали, что условия работы индивидуальных предпринимателей на упрощенной системе могут измениться, а часть предпринимателей будет переведена из 2-й в 3-ю группу. Кроме того, с 2028 года для лиц, работающих по упрощенной системе, с доходом свыше установленного порога может быть введена обязательная регистрация в качестве плательщика НДС.