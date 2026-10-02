Самые опасные PIN-коды для телефона и банковской карты: каких цифр следует избегать

Мужчина у банкомата. Фото: Новини.LIVE

Для защиты своих данных люди всегда используют зашифрованные ключи и PIN-коды. Простой пароль легко запомнить. Однако именно это может сделать его слабой защитой. В случае потери телефона или банковской карты очевидная комбинация может облегчить постороннему лицу доступ к данным.

Сайт Новини.LIVE выяснял, какие четырехзначные PIN-коды чаще всего угадывают мошенники и нет ли среди них вашего.

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Какие PIN-коды используют чаще всего

Как сообщает польское издание, в список попали следующие коды:

На первом месте оказалась комбинация 1234. Далее следуют 1111, 0000, 1342 и 1212. В список также попали комбинации из четырех одинаковых цифр, например 2222, 4444, 7777, 5555, 9999 и 6666.

Почему год рождения — не лучшая идея

Еще значительная часть популярных PIN-кодов начинается с 19 или 20. Это может указывать на то, что пользователи очень часто указывают свой год рождения в качестве основы для пароля. Такой PIN потенциально проще подбирать. Особенно если человек публиковал дату рождения или другие личные данные в социальных сетях.

Есть и другие предсказуемые варианты. Например, 1342 — переставленные цифры самого распространённого PIN-кода 1234. А 2580 образует прямую линию посередине большинства цифровых клавиатур.

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Почему не стоит использовать один код для всех устройств

Проблема может возникнуть не только из-за слишком простой комбинации. Использовать один и тот же PIN-код для нескольких устройств или учетных записей также нежелательно. Если злоумышленники угадают один пароль, эту же комбинацию могут попытаться использовать для доступа к другим устройствам или аккаунтам. Поэтому для разных сервисов и устройств лучше использовать разные PIN-коды.

Как сделать PIN-код более надежным

Если ваш PIN-код есть в приведенном списке, его стоит заменить на менее очевидную комбинацию. Федеральная торговая комиссия США рекомендует, по возможности, использовать для устройств PIN-коды длиной не менее шести цифр. Дополнительную защиту могут обеспечить доступные на устройстве технологии распознавания отпечатка пальца или лица.

В то же время некоторые устройства ограничивают длину PIN-кода. В таком случае Агентство по кибербезопасности и безопасности инфраструктуры США рекомендует выбирать случайную и уникальную комбинацию, избегая очевидных последовательностей и цифр, связанных с личными данными. По данным Центра ресурсов по краже личных данных, в прошлом году утечки данных затронули более 1,3 млрд человек во всем мире.

С чем еще стоит ознакомиться

Недавно Новини.LIVE рассказывали, как мошенники маскируются под налоговую службу. Тревожный заголовок в почтовом ящике о внезапном налоговом долге заставляет многих паниковать и действовать импульсивно. Преступники активно пользуются этой психологической уязвимостью, рассылая фейковые сообщения.

Также Новини.LIVE сообщали о том, как польские агентства обманывают украинцев. Жесткая борьба за кадры заставляет некоторые польские кадровые компании прибегать к откровенному обману. Быстрые деньги, бесплатное жилье и "золотые" почасовые ставки на бумаге нередко оборачиваются штрафами и урезанными выплатами.