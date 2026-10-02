Найнебезпечніші PIN-коди для телефона та картки: яких цифр слід уникати

Чоловік у банкомата. Фото: Новини.LIVE

Для захисту своїх даних люди завжди використовують зашифровані ключі та PIN-коди. Простий пароль легко запам'ятати. Проте саме це може зробити його слабким захистом. У разі втрати телефона або банківської картки очевидна комбінація здатна спростити сторонній людині доступ до даних.

Сайт Новини.LIVE дізнавався, які чотиризначні PIN-коди найчастіше вгадують шахраї і чи немає серед них вашого.

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Які PIN-коди використовують найчастіше

Як повідомляє польське видання, до переліку потрапили такі коди:

На першому місці опинилася комбінація 1234. Далі йдуть 1111, 0000, 1342 та 1212. До переліку також потрапили комбінації з чотирма однаковими цифрами, наприклад 2222, 4444, 7777, 5555, 9999 та 6666.

Чому рік народження — не найкраща ідея

Ще помітна частина популярних PIN-кодів починається з 19 або 20. Це може вказувати на те, що користувачі дуже часто вказують свій рік народження як основу для пароля. Такий PIN потенційно простіше підібрати. Особливо якщо людина публікувала дату народження або інші особисті відомості у соціальних мережах.

Є й інші передбачувані варіанти. Наприклад, 1342 — переставлені цифри найпоширенішого PIN-коду 1234. А 2580 утворює пряму лінію посередині більшості цифрових клавіатур.

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Чому не варто використовувати один код для всіх пристроїв

Проблема може виникнути не лише через надто просту комбінацію. Використовувати один і той самий PIN для кількох пристроїв або облікових записів також небажано. Якщо зловмисники вгадають один пароль, цю саму комбінацію можуть спробувати використати для доступу до інших пристроїв чи акаунтів. Тому для різних сервісів та пристроїв краще використовувати різні PIN-коди.

Як зробити PIN надійнішим

Якщо ваш PIN є у наведеному списку, його варто змінити на менш очевидну комбінацію. Федеральна торгова комісія США радить, якщо це можливо, використовувати для пристроїв PIN щонайменше з шести цифр. Додатковий захист можуть забезпечити доступні на пристрої технології розпізнавання відбитка пальця або обличчя.

Водночас деякі пристрої обмежують довжину PIN-коду. У такому випадку Агентство з кібербезпеки та безпеки інфраструктури США рекомендує обирати випадкову й унікальну комбінацію, уникаючи очевидних послідовностей та цифр, пов'язаних із особистими даними. За даними Центру ресурсів із крадіжки особистих даних, минулого року витоки даних торкнулися понад 1,3 млрд людей у світі.

З чим ще варто ознайомитись

Нещодавно Новини.LIVE розповідали, як шахраї маскуються під податкову. Тривожний заголовок у поштовій скриньці про раптовий податковий борг змушує багатьох панікувати та діяти імпульсивно. Злочинці активно користуються цією психологічною уразливістю, розсилаючи фейкові повідомлення.

Також Новини.LIVE повідомляли, як польські агенції обманюють українців. Жорстка боротьба за кадри змушує деякі польські компанії з найму йти на прямий обман. Швидкі гроші, безкоштовне житло та "золоті" погодинні ставки на папері нерідко обертаються штрафами та урізаними виплатами.