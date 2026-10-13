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Головна Економіка Липова інвалідність обійдеться дорого: що загрожує за підробку довідки

Липова інвалідність обійдеться дорого: що загрожує за підробку довідки

Ua ru
13 жовтня 2026 14:05
Виплати за фальшивою довідкою МСЕК: як можуть покарати за шахрайство з пенсіями
Чоловік у відділенні Пенсійного фонду. Фото: УНІАН

Афери з підробленими довідками для оформлення пенсії можуть обійтися значно дорожче, ніж гроші, отримані обманним шляхом. Адже доведеться не лише повертати незаконні виплати, а й відповідати перед судом. Один з таких випадків стався у Львові, де чоловік кілька років отримував пенсію за фальшивими документами про інвалідність. Коли обман викрили, його змусили повернути державі всі гроші та сплатити чималий штраф.

Про це повідомляє Новини.LIVE.

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Як українець обдурив ПФУ

У липні 2022 року мешканець Львівщини звернувся по пенсію з інвалідності III групи. Для оформлення виплат він подав довідку нібито від Сихівської міжрайонної МСЕК.

На підставі цього документа Пенсійний фонд призначив чоловіку щомісячні виплати, які він отримував понад три роки — з червня 2022-го до вересня 2025 року. За цей час держава перерахувала йому 78 147 гривень.

Але згодом під час перевірки з'ясувалося, що чоловік взагалі не проходив огляд у вказаній МСЕК. Його діагноз та інвалідність виявилися вигаданими, а довідка була підроблена.

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Справу розглянув Галицький районний суд Львова. Під час засідання чоловік визнав свою провину, розкаявся та повідомив, що вже повернув Пенсійному фонду всі гроші. Суд врахував ці обставини, а також те, що раніше обвинувачений не мав судимостей. 

7 жовтня чоловіка визнали винним у шахрайстві за частиною першою статті 190 Кримінального кодексу України і призначили 51 000 гривень штрафу. Загалом за свою витівку йому довелося сплатити державі 129 147 гривень.

Раніше Новини.LIVE розповідали, яка довідка допоможе збільшити майбутню пенсію. Пенсійний фонд може врахувати заробіток за 60 місяців до липня 2000 року, якщо ці дані покращують розрахунок виплати. Тому тим, хто раніше заробляв більше, варто пошукати архівні документи.

Також Новини.LIVE писали, чому Пенсійний фонд може перевіряти дані одержувачів пенсій. За перше півріччя ПФУ отримав понад 54 тисячі рекомендацій щодо додаткових перевірок на загальну суму майже 196,3 мільйона гривень. Пенсіонерам варто уточнити свої дані, а тим, хто живе за кордоном або на окупованих територіях, — пройти фізичну ідентифікацію до кінця 2026 року.

суд афера шахрайство інвалідність Пенсійний Фонд
Юлія Карпова - Редактор економічних новин
Автор:
Юлія Карпова

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