Доплата до пенсії за вік і стаж: яку суму нарахують у 2026 році

Жінка. Фото: Новини.LIVE

Розмір пенсії для українців може складатися не лише з основної виплати. Для різних категорій громадян держава передбачила доплати за вік, понаднормовий страховий стаж, утримання непрацездатних членів сім’ї та особливий статус. Окремо діють гарантовані мінімальні розміри пенсійних виплат і допомога на догляд.

Сайт Новини.LIVE дізнався, за що та кому надходять надбавки до пенсії.

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Доплата за вік не всім

Після досягнення певного віку пенсіонерам автоматично встановлюють щомісячну компенсаційну виплату.

Її розмір становить:

від 70 до 75 років — до 300 грн;

від 75 до 80 років — до 456 грн;

після 80 років — до 570 грн.

Доплату встановлюють, якщо загальний розмір пенсійної виплати разом із передбаченими законом надбавками не досягає 10 340,35 грн. При цьому вікові доплати не сумуються.

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Як доплатять за великий страховий стаж

Пенсіонери, які мають більше страхового стажу, ніж потрібно для призначення пенсії, можуть отримувати додаткову виплату за кожен повний рік понад встановлену норму.

Для пенсій, призначених після жовтня 2011 року, понаднормовим вважається стаж понад:

35 років — для чоловіків;

30 років — для жінок.

Для пенсій, призначених до жовтня 2011 року, межа становить понад 25 років для чоловіків та понад 20 років для жінок. За кожен повний рік понаднормового стажу передбачено 1% основного розміру пенсії. Водночас доплата не може перевищувати 1% прожиткового мінімуму для непрацездатних осіб. У 2026 році доплата становить 25,95 грн за кожен рік.

Для працюючих пенсіонерів розрахунок може проводитися з урахуванням показника, який діяв на момент призначення пенсії. Після звільнення проводиться відповідний перерахунок.

Якщо пенсія нижча за гарантований мінімум

Для окремих категорій непрацюючих пенсіонерів встановлені гарантовані мінімальні розміри загальної пенсійної виплати.

Зокрема, передбачені такі суми:

3 406 грн — для всіх непрацюючих пенсіонерів незалежно від страхового стажу;

4 213 грн — для людей віком від 65 років за наявності повного стажу, а також для осіб віком від 80 років за наявності необхідного стажу;

3 725 грн — для пенсіонерів віком до 70 років та людей з інвалідністю I групи за наявності повного стажу;

4 050 грн — для людей віком від 70 до 80 років за наявності повного стажу;

3 613 грн — для пенсіонерів віком від 75 до 80 років зі стажем не менш як 20 років для жінок та 25 років для чоловіків.

Для людей віком від 65 років повним вважається страховий стаж 30 років для жінок і 35 років для чоловіків. Для людей віком від 80 років — 20 років для жінок і 25 років для чоловіків.

Кому доплачують за непрацездатних родичів

Окрема надбавка передбачена для деяких категорій пенсіонерів, зокрема непрацюючих військових пенсіонерів. Йдеться про непрацездатних членів сім'ї, які перебувають на утриманні пенсіонера.

Розмір такої надбавки становить 50% прожиткового мінімуму для непрацездатних осіб на кожного утриманця. У 2026 році сума становить 1 297,50 грн на одну людину.

Особливий статус

На окремі надбавки можуть претендувати люди, які мають спеціальний статус або особливі заслуги.

Серед них:

ветерани війни;

учасники бойових дій;

люди з інвалідністю внаслідок війни;

особи з особливими заслугами перед Україною;

постраждалі від Чорнобильської катастрофи;

інші категорії, визначені законодавством.

Для мешканців гірських районів пенсію збільшують на 20%

Окреме підвищення стосується людей, які проживають, працюють або навчаються в населених пунктах, яким надано статус гірських. Для них пенсійна виплата збільшується на 20%.

З чим ще варто ознайомитись

Нещодавно Новини.LIVE розповідали, які виплати отримають українські пенсіонери у жовтні. В Україні не планують переглядати соціальні стандарти найближчим часом. Відповідно мінімальна пенсія з 1 жовтня 2026 року залишиться на попередньому рівні.

Також Новини.LIVE повідомляли, в якому місті сума пенсії є найвищою. Середня пенсія в Україні у першому півріччі 2026 року зросла на 728 грн і на 1 липня становила 7 272 грн. Водночас цей показник суттєво відрізняється від виплат, які отримує більшість пенсіонерів.